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Volotea volverá a conectar Valencia y La Coruña a partir de noviembre

La conexión comenzará a operar el 6 de noviembre con dos frecuencias semanales durante la temporada de invierno y tres durante el verano.

Volotea vuela a nueve destinos desde València

Volotea vuela a nueve destinos desde València / Levante-EMV

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Jordi Cuenca

Jordi Cuenca

València

Volotea ha anunciado la reapertura de su ruta entre el aeropuerto de Valencia y el de A Coruña, que volverá a operar el próximo 6 de noviembre. Con esta conexión, "la compañía amplía su oferta desde la capital valenciana y refuerza la conectividad doméstica en España", según ha informado en un comunicado.

La ruta contará con dos frecuencias semanales durante la temporada de invierno, los lunes y los viernes. En verano, la oferta aumentará a tres frecuencias semanales, los lunes, miércoles y viernes. En total, la compañía ofrecerá cerca de 37.500 asientos durante el primer año de operación.

Más plazas

La apuesta de Volotea por Valencia se refuerza en 2026 con una oferta de cerca de 350.000 asientos, un 37% más que en 2025. Este crecimiento se acompaña de una ampliación de su red, tras el anuncio de la ruta a Argel en junio. Con la reincorporación de A Coruña, la aerolínea ofrecerá nueve destinos desde el aeropuerto valenciano: cuatro nacionales (A Coruña, Asturias, Bilbao y Santander) y cinco internacionales (Argel, Burdeos, Florencia, Lille y Lyon).

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En lo que va de año, Volotea ha registrado "sólidos indicadores operativos en el aeropuerto de Valencia, con un índice de puntualidad (OTP15) del 88% y una tasa de cumplimiento del programa de vuelos (Completion Factor) del 100%".

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