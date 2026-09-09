Wizz Air abrirá la primera ruta directa entre Armenia y Valencia a partir de diciembre

La aerolínea húngara de bajo coste Wizz Air operará una nueva conexión aérea directa entre Ereván, la capital de Armenia, y Valencia. Los vuelos entre ambas ciudades comenzarán a operar el 19 de diciembre, con una frecuencia inicial de dos servicios semanales. Esta será la primera vez que Valencia cuente con un vuelo directo hacia el país europeo.

Según recoge la prensa armenia, la nueva ruta hacia Valencia se presentó junto a otras dos incorporaciones al mapa de destinos de la compañía desde Ereván. Basilea, en Suiza, contará con tres frecuencias semanales a partir del 18 de diciembre, mientras que Varna, en Bulgaria, se sumará el 6 de junio con dos vuelos por semana.

El anuncio se enmarca en un plan de expansión más amplio de Wizz Air en el mercado armenio. La aerolínea prevé aumentar su flota con base en Ereván hasta alcanzar los cuatro aviones: el tercero llegará en octubre y el cuarto lo hará el 17 de diciembre. La compañía ofrece desde Armenia vuelos a 18 destinos repartidos en 12 países europeos.

La incorporación de Valencia al mapa de rutas de Wizz Air amplía las opciones de conexión aérea directa entre Armenia y España, un corredor que hasta ahora contaba con escasas alternativas sin escalas.

El pasado mes de julio la aerolínea anunció la apertura de una base en Valencia y el estreno de siete rutas a partir de este otoño. Las nuevas líneas conectarán el aeropuerto de Manises con Nápoles y la ciudad rumana de Brasov. Las otras rutas anunciadas entonces eran Asturias, Santiago de Compostela, Santander, Bilbao y Palma de Mallorca. La firma conectará de esta forma Valencia con 23 ciudades, a la que ahora se suma la capital de Armenia.

La nueva base valenciana contará con dos aviones Airbus A321 NEO con 239 asientos. La empresa húngara tiene una flota de 270 aviones y más de mil rutas con 200 destinos en cincuenta países.

El establecimiento de una base en Valencia refuerza la importancia estratégica del país dentro de la red de la aerolínea, según destaca la compañía. La nueva base permite a Wizz Air lanzar las cinco nuevas rutas nacionales y dos internacionales, ofreciendo a los viajeros de ocio y de negocios más opciones y mayor flexibilidad.

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"València es una ciudad con un fuerte atractivo turístico, vitalidad económica y creciente relevancia internacional, lo que la convierte en una opción natural para la inversión a largo plazo. Más que una expansión de nuestra red, esto es un compromiso a largo plazo con España y con las comunidades a las que servimos. Esperamos poder aumentar nuestra presencia en Valencia", dijo entonces Silvia Mosquera, responsable comercial de Wizz Air.