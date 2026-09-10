Calabuig: “El corredor mediterráneo es una oportunidad histórica para optimizar nuestras cadenas de suministro”

Propeller Valencia, Asociación de Empresarios y Directivos Logísticos, ha celebrado hoy un nuevo almuerzo-coloquio que ha contado como invitado con Joan Calabuig, comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo. El encuentro que ha contado con la presencia de una numerosa representación de asociados de la entidad.

Alfredo Soler, presidente de Propeller Valencia, tras dar la bienvenida al invitado, ha valorado positivamente la resolución el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana acerca de la validez de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) de 2007 relativa a las obras de la ampliación norte del puerto de València. “Una vez contemos con la terminal norte, sólo faltará contar con una buena conexión ferroviaria con Europa”, ha afirmado, “con lo que la puesta en marcha del corredor mediterráneo es fundamental”. En ese sentido, ha resaltado la presencia de Calabuig en este nuevo almuerzo-coloquio para poder conocer en qué momento se encuentra la infraestructura.

Durante su intervención, Calabuig, que ha sido presentado por Mar Chao, presidenta de la Autoridad Portuaria de València, ha subrayado la importancia de un proyecto como el corredor mediterráneo, y lo ha calificado como “oportunidad histórica para optimizar nuestras cadenas de suministro y hacer más eficiente nuestra logística”.

Asociados de Propeller, durante la conferencia de Joan Calabuig, en el edificio Veles e Vents / Levante-EMV

En la actualidad, según Calabuig, la práctica totalidad del recorrido del corredor mediterráneo está en obras. “Alrededor de 800 kilómetros de esta infraestructura ya se están ejecutando”, por lo que “en los próximos meses veremos la culminación de décadas de esfuerzos”.

El comisionado del Gobierno para el Corredor Mediterráneo ha calificado la infraestructura como un “proyecto de gran envergadura”, y ha puesto en valor el carácter europeo de este corredor. Calabuig ha insistido en la importancia de esta infraestructura para Valencia y la Comunitat Valenciana, ya que “pasaremos a convertirnos en uno de los nodos ferroviarios más importantes de Europa”. Tras destacar el trabajo realizado por su predecesor en el cargo, Josep Vicent Boira, ha asegurado que el proyecto “está en una fase decisiva” y ha recordado el rol que jugó la sociedad civil valenciana en el desarrollo de este corredor.

“La ebullición del corredor mediterráneo es una realidad innegable, y esto nos alegra a todos los que hemos trabajado para que esto sea una realidad”, ha afirmado.

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Nuevos socios

Durante el almuerzo coloquio, se ha hecho entrega de dos metopas conmemorativas a dos nuevos socios del club: María García (APM Terminals Spanish Gateways) y David Álvarez (Cemesa).