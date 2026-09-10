El coche estrella de VW con baterías valencianas tiene una lista de espera de 10 meses

El Volkswagen ID.Polo, el coche eléctrico estrella del grupo en su segmento de urbanos, ha nacido con buen pie. El vehículo que ya se fabrica en la planta catalana de Martorell y que en el futuro equipará celdas valencianas acumula más de 30.000 pedidos y tiene una lista de espera que ronda los diez meses.

El ID.Polo es la gran apuesta eléctrica de la multinacional junto a los otros tres urbanos baratos que saldrán en Martorell (Barcelona) y Landaben (Navarra): el Cupra Raval, el ID.Cross y el Skoda Epiq. Los cuatro modelos llevarán celdas de Sagunt cuando arranque la producción y la multinacional ya suma más de 100.000 reservas.

El grupo alemán tiene muchas esperanzas puestas en el ID.Polo y de momento acumula 30.000 pedidos antes incluso de que el vehículo llegue a los concesionarios. El lanzamiento comercial oficial del ID.Polo tuvo lugar el 5 de septiembre, pero la preventa arrancó a finales de abril. No se trata de una demanda surgida de repente, sino de reservas acumuladas a lo largo de meses.

Los que encargaron su ID.Polo en primavera podrán conducirlo en breve, pero los que lo compren ahora tendrán que esperar. Según el medio alemán Automobilwoche, los nuevos compradores deben contar con un plazo de entrega de unos diez meses.

Supera las expectativas

El volumen de pedidos, especialmente el ID.Polo en Alemania, ha superado las expectativas del grupo. Thomas Schäfer, consejero delegado de Volkswagen, califica la situación como una "señal contundente a favor de la movilidad eléctrica asequible desde Europa". Fuentes conocedoras del sector explican que la lista de espera del ID.Polo es normal al tratarse de un lanzamiento y por una cuestión de producción en Martorell. El Cupra Raval también tuvo en su salida unas preventas de 30.000 coches.

Los cuatro modelos de coches eléctricos urbanos asignados a las plantas españolas de Martorell y Landaben forman parte de una estrategia conjunta. Ya están todos en producción salvo el ID.Cross (que es la versión SUV del ID.Polo y que comenzará a salir de la cadena de montaje de Landaben en octubre).

Parte trasera del Volkswagen ID.Polo. / Levante-EMV

La compañía asegura que el 80 % de los componentes de los cuatro modelos son idénticos. Esta homogeneidad de piezas permite al grupo, según sus propios datos, ahorrar 600 millones de euros gracias al desarrollo y la fabricación conjuntos.

Desde 24.300 euros

Hasta ahora las ventas de coches eléctricos de Volkswagen en países como España o Italia (países con un menor poder adquisitivo) no habían despegado porque los modelos eran muy caros. El ID.Polo (que inicialmente se iba a llamar ID.2all -ID para todos-) parte en España en la versión March de 24.300 euros sin ayudas. Ese modelo equipará celdas LFP (que son las que se van a producir en Valencia), tendrá una autonomía homologada de 323 kilómetros y se recargará del 10 % al 80 % en unos 23 minutos. Las versiones con una autonomía de hasta unos 455 kilómetros suben a 31.200 euros antes de ayudas.

El Skoda Epiq ya supera las 35.000 reservas y el Cupra Raval las 30.000. La familia de los cuatro modelos eléctricos urbanos de Volkswagen se completará el próximo año con el ID.1 (todavía no tiene nombre comercial), que se fabricará en la planta portuguesa de Palmela y que también las equipará.

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Previsión

El grupo Volkswagen asegura públicamente que la gigafactoría arrancará su producción a finales de año. Las celdas de los primeros modelos urbanos que ya están en producción proceden de proveedores de la marca y de la gigafactoría alemana de Salzgitter. PowerCo, filial de baterías de VW, ha encargado a la empresa china Gotion que termine la instalación de las salas blancas de la gigafactoría de Sagunt. Gotion es la empresa que está a punto de comprar parte de la planta valenciana.