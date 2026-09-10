Ford garantiza subir los salarios en Almussafes hasta un 5 % y una paga de 1.000 euros anuales

La dirección de Ford España ha presentado una propuesta de acuerdo de convenio colectivo 2027-2030 -pendiente ahora de ratificación por el comité de empresa, controlada por UGT- para los próximos cuatro años que incluye una subida salarial de los salarios del IPC real más un 1,5 %, con suelo mínimo garantizado del 3 % y un tope máximo del 5 % durante 2027. El resto de los ejercicios de vigencia de este pacto laboral, hasta 2030, ofrece un incremento del IPC real más un 1 %, con un tope del 5 % en cada uno de dichos años. Además, esta oferta de la multinacional de EE UU a la plantilla de Ford Almussafes -de la que forman parte algo más de 4.100 trabajadores- constata que el incremento de las retribuciones no podrá superar en ningún caso el 20 %.

La empresa ofrece incrementar la gratificación extraordinaria, actualmente fijada en 690 euros (año 2026), hasta 1.000 euros anuales para cada uno de los años del acuerdo. Según la compañía, esta mejora "reconoce el compromiso de la plantilla en un período especialmente exigente por la puesta en marcha de nuevos programas de producto".

Según ha dicho a este diario Carlos Faubel, presidente del comité de empresa, minutos después de conlcuir la reunión se trata de "una buena oferta". "Como ha dicho la propia dirección, está por encima de lo que se está firmando en el sector, por lo que merece una valoración por nuestra parte", ha adelantado Faubel.

No obstante, el presidente del comité de empresa ha matizado que estudiarán la oferta "en detalle, con atención clínica". Su previsión, ha adelantado, es analizarla a lo largo de este jueves para poder pronunciarse al respecto en las "próximas horas". Faubel ha añadido que verán si "la oferta se debe firmar o si hay que revisar algún aspecto". "Vamos a analizarla con el conjunto de la plantilla y de los delegados".

LevanteTV

Este pasado mes de julio Ford Motor Co. y la china Geely sellaron un acuerdo para crear una 'joint venture' en Almussafes para la producción de vehículos en la factoría valenciana, una sociedad en la que la firma del gigante asiático tendrá el 34 % del capital social, mientras que el 64 % restante estará en manos de la empresa estadounidense. La alianza en la factoría valenciana de Almussafes entre Ford y el fabricante chino de vehículos Geely está en el punto de mira de la Administración de Donald Trump. El Gobierno estadounidense ha mostrado abiertamente sus recelos a la colaboración entre el gigante industrial de su país y las marcas asiáticas, además de considerar que pude afectar a la seguridad nacional.

Producción en sábados

Con vista a poner en marcha los nuevos planes de producción tras la alianza Ford-Geely, en la que la sección sindical de UGT-Ford, mayoritaria en el comité de empresa exigirá incrementar el empleo, la dirección de la compañía propone la creación de nuevas figuras profesionales, "que se retribuirán con un nuevo sistema de primas temporales asociadas específicamente a dichos períodos, con un valor, según grado, de entre el 5 % y el 6 % sobre el SBA (Salario Bruto Anual).

Si el volumen de fabricación lo requiere, se podrán programar sábados de producción. En concreto, hasta 8 sábados de presencia obligatoria por empleado y por año. Asimismo, se propone la posibilidad de movilizar los días industriales correspondientes a ejercicios futuros, convirtiéndose en días de vacaciones a disfrutar en períodos de menor actividad (como la fase inicial de lanzamiento prevista en 2027), paliando de esta manera situaciones de menor actividad y garantizando que esta medida no suponga perjuicio económico para los trabajadores afectados.

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No obstante, la oferta presentada no contempla el regreso del tercer turno (nocturno), que desapareció en 2022 ante la caída de producción.