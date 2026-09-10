El mercado da por hecha la subida de tipos del BCE este jueves, aunque duda de que sea suficiente para domar la inflación

Muy pocas veces en los últimos años había estado tan clara la próxima decisión del Banco Central Europeo (BCE) sobre los tipos de interés. Ante el inclemente repunte de la inflación, que marcó una tasa del 3,6% en la Eurozona en el mes de agosto, la más alta en tres años, el consenso de analistas y mercado descuenta un alza de 25 puntos básicos en el precio del dinero el próximo jueves, lo que lo situaría el tipo de interés en el 2,50%, su nivel más elevado desde marzo de 2025.

La guerra entre EEUU, Israel e Irán, que acumula ya más de seis meses de duración, ha supuesto un alza en los precios energéticos inédita desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania. Según Eurostat, los precios energéticos subieron un 14,3% interanual el mes pasado, en comparación con el 10,3% en julio, agravando aún más la crisis.

Pese a que el BCE ya subió los tipos el pasado mes de mayo, en aquel momento Christine Lagarde reconoció que la decisión no significaba el cierre del ciclo de subidas, apostando por volver a abordar los datos después del verano. Y los datos no han dado tregua, abocando al organismo con sede en Fráncfort a reanudar la senda alcista para tratar de devolver la inflación al 2%, el objetivo prudencial establecido.

La subida que anticipa el mercado

El presidente del Bundesbank, el banco central de Alemania, Joachim Nagel, reconoció públicamente la semana pasada lo que los mercados llevan tiempo descontando: una subida de tipos. “Los mercados dan un 95% de posibilidades de que subamos los tipos, y diría que, a estas alturas, los mercados tienen una idea bastante clara de cómo es probable que reaccionemos", declaró a Le Monde en una entrevista publicada el miércoles.

Su homólogo lituano y también miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Gediminas Simkus, coincide con el análisis de Nagel: la subida en septiembre está descontada, pero lo más probable es que no sea suficiente. “Todos los datos de los que disponemos actualmente me llevan a pensar que es muy probable que subamos los tipos de interés, y que esta subida de septiembre no va a ser suficiente”, declaró en una entrevista.

Konstantin Veit, gestor de carteras de PIMCO, sintetiza la visión de los analistas europeos. Coincide en que el BCE subirá sin duda los tipos en su reunión de septiembre, aunque advierte que el futuro no está tan claro. “Más allá de septiembre, prevemos una pausa prolongada, aunque la aparición de cualquier riesgo para las expectativas de inflación podría llevar al BCE a continuar con las subidas de tipos”, sostiene, evidenciando la volatilidad de la situación.

Una pausa en el horizonte

Patrick Barbe, gestor de Neuberger, coincide en que el BCE elevará los tipos, pero considera que después debería hacer una pausa, ya que el crecimiento sigue en riesgo. A su juicio, aunque la inflación energética justifica una respuesta preventiva del organismo, la inflación subyacente se mantiene más contenida y la debilidad de la actividad ya está lastrando el consumo y la inversión. “Existe el riesgo de que el BCE reaccione de forma demasiado agresiva ante una crisis de oferta externa que no puede controlar”, advierte Barbe, que considera que el encarecimiento de los bonos ya está ejerciendo un efecto restrictivo sobre el crédito, la inversión y el consumo.

Martin Wolburg, economista sénior en Generali Investments, considera que Lagarde mantendrá en Berlín —donde de forma extraordinaria se celebrará esta reunión, como todos los años— “una postura restrictiva y prudente, optando por observar la evolución de los datos antes de tomar nuevas decisiones, aunque dejando la puerta abierta a un endurecimiento adicional de la política monetaria”.