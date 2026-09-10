Sánchez destaca la industria aeroespacial de la Comunitat Valenciana como pilar para la autonomía estratégica de Europa

A falta de fecha definitiva de lanzamiento del Miura 5, la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Elx ha servido para presentar el nuevo cohete, Miura 9, de PLD Space. El modelo es una evolución del actual que tendrá mayor capacidad para lanzar satélites de tamaño medio y supondrá un importante avance en la recuperación del dispositivo. Con este reciclaje de gran calado, supone también mejorar la capacidad para recoger datos y mejorar en la sucesivas operaciones.

El líder socialista ha realizado una visita a las instalaciones de la empresa ilicitana que se ha consolidado en los últimos años como punta de lanza en la industria aeroespacial. Junto con los avances inversores, este agosto se hicieron oficial los primeros contratos del programa de la Agencia Espacial Europea (ESA)con la compañía.

Pedro Sánchez saluda al equipo directivo de PLD Space. / AXEL ALVAREZ

El recorrido lo ha realizado junto a la ministra de Ciencia, Diana Morant y el equipo directivo de PLD, que ha estado encabezado por Ezequiel Sánchez, presidente de ejectivo de la empresa; Raul Torres cofundador y CEO y Raul Verdú, confundador y responsable de desarrollo de negocio. El jefe del Ejecutivo ha podido conocer de primera mano la planta, en concreto, las zonas de ingeniería y de fabricación de motores y propulsión.

PLD entra, de esta manera, en la carrera privada de lanzadores en el continente. Una iniciativa con la que la ESA quiere garantizar la soberanía de Europa en el acceso al espacio y reducir la dependencia de las empresas norteamericanas, como Space X, o las chinas. Este último contrato tiene un importe de 158,9 millones de euros y se produce después de que España se comprometiera a una aportación de hasta 169 millones para este programa en la última reunión interministerial del organismo europeo.

Con una plantilla de 550 profesionales actualmente, la empresa tiene una hoja de ruta a diez años vista de crecimiento y su Miura 5, el actual cohete de debe ponerse en órbita es uno de los considerados pequeños (35 metros).

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(noticia en elaboración)