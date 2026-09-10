La agricultura valenciana entra en la era espacial: la NASA ayuda a detectar plagas en campos de cítricos y cereales

La agricultura valenciana entra en la era espacial. La finca experimental 'Sinyent' de AVA-Asaja continúa consolidándose como un referente en innovación agraria gracias a los trabajos para impulsar el uso de la teledetección aplicada al sector agrícola. Esta tecnología está transformando la gestión de las explotaciones al complementar la observación tradicional a pie de campo con el análisis masivo de datos obtenidos mediante sensores remotos, entre ellos los instalados en satélites de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA).

Según fuentes de la citada organización agraria, la teledetección "permite medir la radiación que emiten o reflejan los cultivos para caracterizar su estado y evolución". Para ello, la entidad agraria está utilizando sensores instalados en satélites, drones, robots y equipos de medición próximos al terreno, capaces de recopilar información de gran precisión.

Investigaciones

En este contexto, investigadores de la Universitat de València y técnicos de AVA-Asaja colaboran en distintos proyectos para trasladar estas herramientas al campo valenciano. Uno de los principales avances se ha desarrollado en cítricos, donde, en el marco del proyecto Agroalnext, se ha diseñado un algoritmo capaz de detectar de forma temprana presencia de plagas como el 'Cotonet' mediante imágenes de satélite y modelos de inteligencia artificial.

Los investigadores destacan que la teledetección en cítricos presenta una dificultad añadida respecto a otros cultivos debido a su estructura tridimensional. A diferencia de los cereales, en los que la vegetación forma una superficie homogénea, los árboles obligan a tener en cuenta factores como la orientación de las hileras, la posición del sol o el ángulo de observación del satélite para desarrollar modelos realmente precisos y útiles para los agricultores.

Tecnología espacial

Otro de los trabajos que se están llevando a cabo en Sinyent se centra en una parcela experimental de trigo, donde se han ensayado distintos niveles de fertilización. Para ello, las parcelas se alinearon con los píxeles del satélite Planet, permitiendo monitorizar la evolución del cultivo durante toda la campaña y evaluar cómo influye cada estrategia de abonado en el desarrollo de la planta.

Esta tecnología espacial pertenece a NASA Harvest, el programa de agricultura de la NASA que aprovecha imágenes de satélite, inteligencia artificial y otras fuentes de datos para mejorar la estimación de la producción agrícola y reforzar la seguridad alimentaria a escala mundial. Así como también a la Agencia Espacial Europea, que cuenta con algunos de los satélites científicos y de observación de la Tierra más avanzados del mundo.

Según los investigadores que han impulsado este programa agrario, "estos ensayos demuestran el enorme potencial de la teledetección para optimizar el manejo de los cultivos, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y anticipar problemas sanitarios o productivos antes de que sean visibles a simple vista, contribuyendo así a una agricultura más rentable, competitiva y sostenible.

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Para el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, "la innovación ya no es una opción, sino una necesidad para garantizar el futuro de nuestras explotaciones. La colaboración entre agricultores y centros de investigación permite desarrollar herramientas que responden a los problemas reales del campo y facilitan una agricultura más eficiente, rentable y preparada para afrontar las condiciones climáticas extremas, la escasez de recursos y las nuevas plagas".