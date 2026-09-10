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La subida de tipos encarece 800 euros al año la hipoteca media

El euríbor ya ha asumido el incremento y supera el 3 % en septiembre

Viviendas de obra nueva en València.

Viviendas de obra nueva en València. / Levante-EMV

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Ramón Ferrando

Ramón Ferrando

València

La subida de tipos aprobado por el Banco Central Europeo hasta el 2,5 % encarece 800 euros al año la hipoteca media. El euríbor ya ha asumido el incremento y supera el 3 % en septiembre. Una hipoteca media de 150.000 euros con un plazo de 25 años y un interés del 1 % que se revise con el actual euribor conlleva una subida mensual de la cuota hipotecaria del 66,6 euros.

Tras esta subida de tipos, la segunda del año, se encuentra el alza de la inflación y, sobre todo, el aumento del precio de la energía. En agosto, los precios subieron un 3,3 % en la eurozona, una cifra muy alejada del objetivo del 2 % marcado por el BCE, y la energía se disparó un 14,3 % interanual, según Eurostat. Ese mismo mes, en España el IPC avanzó un 4,3 % interanual.

El esperado incremento de tipos ha aumentadoen los últimos días el euríbor, cuyo valor ya supera el 3 % en septiembre. Eleuríbor a 12 meses cerró agosto al 2,95 %; sin embargo, su valor diario no ha bajado del 3 % desde el inicio de este mes y ya ha superado la barrera del 3,10 %.

“Este comportamiento pone de manifiesto una de las principales características del euríbor: no espera a que el BCE anuncie oficialmente sus decisiones para reaccionar, sino que incorpora las expectativas de los mercados sobre la evolución futura de los tipos de interés, por lo que puede subir antes de que el banco central mueva ficha”, explican fuentes del comparador de productos financieros HelpMyCash.com.

Recibo de la hipoteca

La banca no ha tardado en trasladar el aumento de los tipos de interés oficiales al euríbor, el índice que se usa para calcular las cuotas de la mayoría de las hipotecas variables de España y las consecuencias no se van a hacer esperar. De acuerdo con los cálculos de HelpMyCash, una hipoteca media de 150.000 euros con un plazo de 25 años y un interés del 1 % que se revise con el euríbor de agosto podría encarecerse más de 800 euros al año (ejemplo para una revisión anual).

En cualquier caso, el impacto final dependerá de las condiciones concretas de cada préstamo, del diferencial aplicado por el banco y del momento en el que se produzca la revisión. Además, una hipoteca que se revise una vez al año no sufrirá exactamente el mismo efecto que otra cuya cuota se actualice cada seis meses.

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