The Terminal Hub invertirá 3 millones en la base del Victory Challenge de la Marina de València

The Terminal Hub (TTH) invertirá 3 millones de euros para incorporar la base del Victory Challenge de la Marina de València. El nuevo centro de innovación Victory by THH permitirá dar trabajo a 600 personas entre empresas, emprendedores y universidades a partir de 2028. Con esta expansión, TTH pasa de ser un edificio a ser un distrito: dos sedes complementarias que sumarán más de 8.000 m², más de 1.000 puestos de trabajo, cerca de 20.000 personas al año y más de 200 empresas de impacto y base tecnológica e innovadora.

Con Victory by TTH, The Terminal Hub rehabilitará la antigua sede del Victory: un edificio de 3.012 m² construidos, con capacidad para 578 puestos de trabajo de foco corporativo y una sala de eventos para hasta 310 personas. La inversión prevista en obras e instalaciones asciende a cerca de 3 millones de euros, con ejecución en 2027-2028, y un plan de explotación proyectado a 15 años.

El nuevo centro actuará como catalizador de todo el ecosistema: atracción de startups, corporaciones tecnológicas y empresas internacionales; programas de incubación, aceleración y mentoría; conexión universidad-empresa y transferencia tecnológica; y un foro permanente de inversión que acercará a emprendedores, inversores, fondos y family offices.

Las proyecciones estiman la implantación de entre 100 y 130 empresas tecnológicas residentes, un impacto total en empleo cualificado de entre 1.470 y 1.925 puestos, la movilización de 50-90 millones de euros de inversión en startups y una facturación agregada de las empresas del hub de 280-320 millones de euros anuales, según los responsables del proyecto.

Estudio de los ecosistemas de referencia

The Terminal Hub ha estudiado de primera mano ecosistemas de referencia mundial como Kendall Square, en Boston, y el entorno de innovación de Harvard y el MIT, para incorporar a la Marina de València buenas prácticas de densidad, colaboración público-privada y convivencia de perfiles que allí ya han demostrado su éxito. A ello se suma Savia, la iniciativa de innovación abierta de TTH puesta en marcha en 2026, en la que corporaciones y organizaciones colaboran directamente con startups — un modelo que el centro quiere convertir en infraestructura permanente de su ecosistema.

La propuesta se alinea con la estrategia de la Autoridad Portuaria de València para la Marina como espacio de interacción puerto-ciudad y polo de innovación, así como con València Innovation Capital y el nuevo enclave 46 València Mediterranean Tech Hub. Con ello, Victory by TTH aspira a reforzar la proyección internacional de València, consolidar la Marina como distrito innovador de referencia en el arco mediterráneo y convertir la antigua base VICTORY en un nodo activo de la economía del conocimiento valenciana, con capacidad real de ejecución, impacto verificable y vocación de legado.

Ángela Pérez, presidenta, Quique Calabuig, CEO y Ricardo Orts, socio y arquitecto de The Terminal Hub han sido los encargados de informar de todos los detalles sobre el próximo Victory by TTH. “Nuestro modelo no compite por metros cuadrados, compite por densidad: por la concentración de talento, capital e ideas que somos capaces de generar. Hemos visitado ecosistemas de referencia como Boston (Harvard, MIT y Kendall Square) para traer a València lo mejor de lo que allí funciona, y el siguiente paso de nuestro modelo es la innovación abierta como infraestructura permanente, no como un programa puntual. Aspiramos a consolidar un verdadero enclave tecnológico, reconocido también por la administración, donde confluyan la tecnología, la innovación, el emprendimiento, el talento y la inversión”, ha explicado Calabuig.

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"Oportunidad" para València

Por esto, Ángela Pérez ha afirmado: “Estamos viviendo un momento decisivo para València, con una oportunidad real de escalar y posicionarse a nivel mundial. La ciudad cuenta con más de 30 universidades y escuelas de negocio de referencia, conexiones internacionales cada vez más sólidas y una red creciente de hubs e iniciativas innovadoras, tanto públicas como privadas. Si somos capaces de integrar todo ello y gestionarlo con visión, València tiene ante sí una oportunidad histórica para ganar posiciones a nivel internacional”.