Solo el 5,8% de los agricultores valencianos que recibe ayudas de la UE tiene menos de 40 años

El campo valenciano sufre un envejecimiento grave y lidera la falta de relevo generacional en España, con casi la mitad de sus agricultores superando los 65 años. Por eso, la Unió Llauradora alerta de la elevada edad de las personas perceptoras de ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC) en la Comunitat Valenciana y, especialmente, de la insuficiente incorporación de jóvenes al sector agrario, según los últimos datos publicados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), correspondientes al ejercicio 2025.

Al hilo del análisis de estos fondos procedentes de la Unión Europea, los datos reflejan una estructura de edad especialmente preocupante. 15.097 perceptores valencianos, el 48,07% del total, tienen 65 años o más, mientras que únicamente 1.819, el 5,79%, son menores de 40 años. Esto supone que existen 8,3 perceptores de 65 años o más por cada perceptor menor de 40 años. La situación es todavía más acusada entre los más jóvenes. Solo 162 personas perceptoras de ayudas directas tienen menos de 25 años, lo que representa apenas el 0,52% del total.

Sin relevo generacional

El envejecimiento de los perceptores valencianos es, además, superior al registrado en el conjunto del Estado. En España, las personas de 65 años o más representan el 39,56% de los perceptores de ayudas directas, mientras que los menores de 40 años suponen el 8,83%. Para la Unió, estas cifras evidencian que el principal problema no es que los agricultores de mayor edad continúen al frente de sus explotaciones, sino que no se está produciendo una entrada suficiente de nuevas generaciones que permita garantizar el relevo progresivo.

A la falta de relevo se suma la fuerte reducción del número de perceptores de ayudas directas. Entre 2022, año de referencia inmediatamente anterior al actual periodo de la PAC, y 2025, el número de personas físicas perceptoras de ayudas directas en la Comunitat Valenciana ha pasado de 39.899 a 31.405, lo que supone 8.494 perceptores menos y una caída del 21,3%. La Unió considera que esta evolución refuerza la necesidad de que la futura PAC tenga mucho más en cuenta la realidad de la agricultura mediterránea y priorice de manera efectiva a los agricultores y ganaderos profesionales.

La organización recuerda que la estructura agraria valenciana está formada mayoritariamente por explotaciones de menor superficie, fragmentadas y con un peso relevante de los cultivos permanentes y de producciones intensivas en mano de obra. Por ello, considera que este modelo no puede analizarse con los mismos parámetros que las agriculturas extensivas de otras zonas del Estado.

Generación de empleo

Según la Unió Llauradora, existen agricultores profesionales valencianos que desarrollan una actividad económica plena, realizan inversiones, generan empleo y obtienen su principal fuente de renta del sector agrario, pero reciben importes relativamente reducidos de la PAC debido a las características de sus cultivos y explotaciones. La organización reclama así que la futura PAC sitúe en el centro la profesionalidad, la actividad agraria real y la continuidad de las explotaciones, junto con una reducción efectiva de la burocracia y de las cargas administrativas desproporcionadas que soportan especialmente las pequeñas y medianas explotaciones profesionales.

A la vista de los datos, el secretario general de la Unió, Carles Peris, considera que los datos del FEGA constituyen una señal de alarma sobre el futuro del campo valenciano. "Los datos demuestran que no podemos continuar aplazando el relevo generacional. Tener prácticamente ocho perceptores mayores de 65 años por cada joven menor de 40 es un aviso muy serio sobre el futuro de la agricultura valenciana", ha señalado. Peris reclama que la próxima PAC "sirva para garantizar la continuidad de las explotaciones profesionales y no simplemente para mantener expedientes administrativos".