Las rurales valencianas disparan su beneficio hasta junio en un 18,8 %

En sintonía con la bonanza económica y los buenos resultados obtenidos por los grandes bancos, las cajas rurales de la Comunitat valenciana han cerrado el primer semestre del año con un incremento de sus beneficios del 18,8 %, al pasar de los 70,2 millones de euros del mismo período del año pasado a los 83,4 de junio de 2026, según los datos publicados por la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc).

En volumen, los datos crecen hasta los 225, 8 millones (desde los 202,9, es decir un 11,3 % más) si a los beneficios de las entidades con sede social en la Comunitat Valenciana se le suman los de Cajamar, la rural de origen almeriense que tiene un gran peso en el mercado financiero valenciano después de que en la crisis financiera de principios de siglo absorbiera tres firmas de gran peso en el territorio y en el sector de las rurales en España como eran Ruralcaja, Caja Campo y Caixa Castelló. Hasta junio ganó 142,3 millones, un 7,2 % más.

Excepciones

El balance de la Unacc pone de manifiesto el avance experimentado por todas las cooperativas de crédito de la autonomía, con solo dos excepciones: la rural de L'Alcúdia ganó 1,7 millones de euros hasta junio de 2026, pero esa cantidad está un 19,2 % por debajo de los 1,9 millones del mismo período de 2025. Por su parte, la rural de les Coves de Vinromà experimentó un descenso en sus ganancias del 5,6 %, hasta quedarse en los 321.000 euros.

Resultados de las cajas rurales en el primer semestre de 2026.

La evolución más positiva de la treintena de rurales que acoge la autonomía correspondió una vez más a Caixa Popular, que vio cómo sus beneficios crecían en un 35,2 % hasta alcanzar los 27,4 millones de euros. El alza es más significativa si cabe si comprobamos que las ganancias de la entidad un año antes eran de 20,3 millones. Con este incremento, la firma con sede en Valencia se convierte en la primera cooperativa de la Comunitat Valenciana en resultados positivos tras superar a la Central de Orihuela, cuyos beneficios crecieron en el primer semestre del año un 13,9 % y pasaron de 22,1 a 25,2 millones de euros.

Algemesí

Aunque en porcentaje solo aumenta sus ganancias en un 3,3 %, en el tercer lugar del escalafón en esta magnitud se mantiene la rural de Algemesí, que sube de 3,99 a 4,08 millones de euros. La cuarta plaza corresponde a la rural de Torrent, cuyos beneficios crecen un 11,5 % y alcanzan los 2,3 millones desde los 2,08 de un año antes.

También por encima de los dos millones de euros aparecen otras dos entidades, en este caso castellonenses, como son Almassora, con un crecimiento del 14,2 %, y Onda, con otro del 8 %. También experimenta una evolución muy positiva la rural de Benicarló, que eleva sus ganancias en un 16,8% y rebasa los 1,6 millones de euros.

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En el otro lado de la balanza, solo superadas por las dos entidades que redujeron sus ganancias y la ya citada de Algemesí, aparece Ruralnostra, con sede en Betxí, que solo aumentó sus beneficios en un 3,9 %, hasta 1,17 millones. Después está la de Vilavella, con un alza del 5,7 % y unos resultados de solo 112.000 euros.