UGT explora alternativas para blindar el empleo en Ford cuando acabe el ERTE RED a final de año

El próximo 31 de diciembre, la plantilla de Ford en Almussafes se enfrentará a un nuevo escenario, cuando decaiga el Mecanismo RED del ERTE, una herramienta que permite proteger el empleo durante situaciones de crisis o cambios en un sector, como ocurre actualmente en la automoción. A final de año vencerá así la última de las dos prórrogas permitidas, en un momento en el que la planta valenciana encara un periodo de transición, a la espera de la llegada de los nuevos modelos anunciados por la firma estadounidense y marcada por su alianza con la asiática Geely.

Preguntado al respecto, Carlos Faubel, presidente del comité de empresa y dirigente de UGT -sindicato mayoritario en la planta- no descarta negociar "algún tipo de ERTE" durante 2027, el ejercicio bisagra antes de que la fábrica alcance "ritmo de crucero" con la llegada del nuevo Bronco en 2028, el primero de los nuevos modelos anunciados a producir.

Solución intermedia

Carlos Faubel admite que la planta deberá buscar una solución intermedia para cubrir la transición hasta que llegue nueva carga de trabajo. "Vamos a ver cómo podemos hacer algo híbrido”, ha explicado a este diario empleando el término automovilístico. El líder sindical apunta a la posibilidad combinar varias fórmulas para sostener el empleo sin depender ya del mecanismo especial.

Faubel vincula esa solución al nuevo marco laboral que la dirección y los sindicatos negocian desde mayo, el llamado Acuerdo por la Electrificación 2030, que sustituirá al convenio colectivo vigente, cuya validez también expira en diciembre. "Vamos a analizar qué perspectiva de producción hay para 2027 y cómo, con alguna medida de flexibilidad que va a recoger el propio acuerdo que estamos cerca de rubricar", ha explicado.

Aunque el Mecanismo RED desaparece como figura legal, Faubel no cierra la puerta a otras fórmulas si la actividad no repunta al ritmo esperado. "Aunque el RED tenemos claro que desaparece, quizá podamos también negociar algún tipo de ERTE si la situación lo requiere", advierte , en la línea de lo que ya había planteado semanas atrás al no descartar un expediente "tradicional" a comienzos de año.

El horizonte de la fábrica se ha despejado en los últimos meses tras la alianza estratégica sellada con la china Geely, que abre la puerta a fabricar hasta cinco modelos en Almussafes frente a los dos previstos anteriormente.

Al Kuga se sumará el Bronco, el SUV compacto multienergía cuyo lanzamiento comercial está fijado para el primer trimestre de 2028, aunque las primeras unidades podrían salir de línea ya a finales de 2027. Más adelante llegarían dos SUV de Geely y un 'crossover' multienergía desarrollado conjuntamente por ambas marcas.

Noticias relacionadas

"Recuperación más sólida"

Con ese calendario en mente, Faubel confía en que el próximo año sirva de puente hacia una recuperación más sólida. "Con ese conjunto de medidas afrontaremos este 2027 para, ya en el 2028, coger ritmo de crucero: lanzar vehículos, tener carga de producción y crecer en empleo", resume. El sindicalista se muestra convencido de que la plantilla superará esta última fase de incertidumbre: "Vamos a ver cómo se puede conjugar todo eso; creo que seremos capaces de conseguirlo. Lo más difícil ya lo hicimos, y lo que queda por delante no debe ser tan complicado", concluye.