València y su área metropolitana se quedan sin pisos de alquiler de 700 euros

València y su área metropolitana se han quedado sin pisos de alquiler de 700 euros o menos. De hecho, en el Cap i Casal solo quedan nueve pisos de hasta 800 euros (casi todos de alquiler por temporada) y treinta de hasta 900. Es más complicado conseguir un arrendamiento económico en València que en Madrid o Barcelona, según revelan los anuncios de la plataforma Idealista.

Según las inmobiliarias, la demanda de pisos de alquiler en València se frena en 1.200 euros al mes porque las familias no pueden pagar más. El problema es que queda muy poca oferta por esa cantidad. Por menos de 700 euros es imposible alquilar nada. La opción más asequible es un estudio de una habitación con cuarto de baño y cocina propia que está integrado en un piso que ha salido al mercado por 740 euros al mes.

El resto de ofertas de menos de 800 euros son todas para alquiler por temporada salvo un cuarto piso interior en Patraix en el que, según advierte el propietario, solo puede vivir una persona y que cuesta 750 euros al mes. "Se trata de un estudio o apartamento interior (con dos ventanas que dan a un patio interior) de aproximadamente 25 metros útiles (35 metros construidos). Es solo para una persona dado su reducido tamaño. No caben más. Repito SOLO PARA UNA PERSONA", advierte el anuncio por si no ha quedado claro la primera vez.

Anuncio del inmueble de alquiler en Patraix que cuesta 750 euros al mes y es solo para una persona. / Levante-EMV

Muy poca oferta asequible

De hasta mil euros hay un centenar de opciones. Para ponerlo en contexto, en el Cap i Casal hay 420.000 viviendas (aunque solo 2.820 están en el mercado del alquiler). En Madrid hay más alternativas pese a que el poder adquisitivo es mayor: 13 viviendas por debajo de 700 euros al mes, 51 de hasta 800 euros, 200 de menos de 900 y 481 de menos de 1.000 euros. Barcelona tiene ahora mismo en el mercado 15 pisos por debajo de 700 euros, 47 de menos de 800 y 71 por debajo de 900 euros al mes.

El 31,8 % de las personas que buscan una vivienda de alquiler habitual en el Cap i Casal tienen que desplazarse a la periferia, según admite la Asociación de Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval). Se trata mayoritariamente de parejas, con y sin hijos, con una media de edad de 35,6 años, que alquilan pisos de 80,8 metros cuadrados como primera residencia por una renta media de 874 euros.

Esta situación ha provocado un recalentamiento de los precios en el área metropolitana. En toda l'Horta solo hay un inmueble por debajo de 700 euros (un bajo reacondicionado como vivienda en Puçol) y en el Camp de Túria solo queda un piso de cuatro habitaciones por 700 euros en Náquera.

Detrás del desequilibrio del mercado está el incremento de población. Solo València ha ganado cerca de 50.000 habitantes en los últimos tres años. El incremento de la población se debe a la llegada de inmigrantes en busca de trabajo y una parte importante de ellos acaba arrendando habitaciones.

Observatorio de la Vivienda

El precio medio del alquiler en la ciudad de València, según el Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), es de más de 1.600 euros, aunque la realidad difiere. Los inquilinos llegan a 1.200 euros con dificultades y a partir de ahí se ha generado una bolsa de pisos de alquiler que realmente se ha quedado fuera del mercado (por eso el precio medio de los pisos ofertados en portales como Idealista es de 1.646 euros).

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