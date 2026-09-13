Los algortimos ya predicen picos de consumo eléctrico para evitar un nuevo apagón

La red eléctrica funciona como una de las cadenas de suministro más complejas del mundo, con la particularidad de que la electricidad debe consumirse prácticamente a la vez que se produce. En este escenario, un estudio de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), de Planeta Formación y Universidades, revela cómo la inteligencia artificial (IA) transforma la gestión de la red eléctrica a través de datos «invisibles». La analítica de datos se posiciona como el motor para anticipar necesidades, evitar saturaciones y transformar la logística de este recurso estratégico con el objetivo último de que no se produzca un nuevo gran apagón.

José Montoya Belmonte, docente del Máster en Big Data y Ciencia de Datos de la VIU, analiza cómo la aplicación de la IA y el Big Data en el sistema eléctrico redefinen la seguridad del suministro y aceleran la transición ecológica. El tiempo es crítico, y los algoritmos ya predicen picos de consumo eléctrico para evitar un apagón como el de hace un año. Ante incrementos de demanda previsibles, los sistemas advierten con entre 1 y 24 horas de antelación, permitiendo a los operadores preparar la generación adicional de la red con seguridad. Ante crisis imprevistas, la monitorización avanzada detecta indicios de colapso minutos o segundos antes. En España, Red Eléctrica de España (REE) coordina este equilibrio en tiempo real combinando el histórico de consumo con factores de laboralidad, meteorología e indicadores económicos.

Avance

El gran avance radica en que los algoritmos ya no solo estiman la temperatura del día siguiente, sino el comportamiento de millones de personas mediante variables «invisibles». La IA evalúa el impacto de eventos deportivos, teletrabajo, sensores inteligentes, ocupación hotelera o la recarga de vehículos eléctricos, que sube entre las 22.00 y las 00.00 horas. El despliegue de contadores inteligentes permite que el Machine Learning aprenda patrones a escala micro. Así, las compañías observan el consumo casi en tiempo real y estiman cuándo un transformador local alcanzará su límite por el uso de aires acondicionados, permitiendo redistribuir cargas antes de la saturación.

Esta precisión matemática es clave para la descarbonización. Ante un pico imprevisto, el sistema activa tecnologías de respaldo basadas en combustibles fósiles, que son las más contaminantes. Conocer con exactitud la demanda permite programar eficientemente la generación eólica, solar e hidráulica, maximizando la energía verde y reduciendo las emisiones de CO2. De este modo, los datos resuelven la paradoja de coordinar una oferta intermitente con una demanda determinada por los hábitos de los ciudadanos.

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Pese al software, la expansión del coche eléctrico, la climatización extrema y los centros de datos para la IA elevan el consumo a un ritmo sin precedentes. Los algoritmos no sustituyen a las redes físicas. Aunque un cero eléctrico generalizado no es probable, sí existe riesgo de tensiones operativas locales si la inversión en infraestructuras y almacenamiento no avanza al mismo ritmo que la demanda. Y ahí entra la ayuda de la IA.