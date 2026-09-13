La campaña citrícola arranca con cotizaciones hasta un 22% por debajo de la temporada anterior

La campaña citrícola 2025/2026 no arranca en España con buenos precios en origen para los agricultores. Las cotizaciones de las principales variedades de mandarinas más precoces como las okitsu, clamenules-orograndes, marisol o arrufatinas, entre otras, así como de las navelinas, tal como constata el primer boletín de la Lonja de Cítricos de València, reflejan cifras hasta un 20% más bajas que la temporada precedente y se sitúan en niveles semejantes a los de hace una década.

Los valores que determina el citado organismo de referencia en el sector para los productores españoles de cítricos -gestionado por la citada entidad y Cámara València- constatan precios inferiores en variedades como las navelinas (0,27 euros/kg), lo que supone un recorte del 11% en comparación con la campaña anterior. También las arrufatinas (0,42 €/kg), marisoles (0,30 €/kg), clemenules (0,45 €/kg) y okitsus (0.30 €/kg.), entre otras, reflejan valores inferiores y que se desploman, en algunos vasos, hasta un 22 % respecto al año anterior. Es el caso de las clemenules y orograndes.

Tranquilidad en las compras

Tras conocerse el primer boletín de la campaña citrícola 2026/2027, las primeras reacciones del sector no se han hecho esperar. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) se muestra optmista de cara a una futura recuperación de los precios a lo largo de la campaña que no hecho más que comenzar, y sostiene que la referida lonja de cítricos confirma “precios estables en el campo que deben afianzarse e incluso aumentar con el paso de las semanas a medida que se constaten los efectos de las adversidades climáticas y las plagas en la cosecha”.

La Lonja de Cítricos de Valencia señala que “comienza la campaña con tranquilidad en las compras”. Al respecto, la organización presidida por Cristóbal Aguado constata “un inicio de las operaciones tardío, débil y con poca intensidad. Este año no se están produciendo todavía las operaciones habituales por estas fechas. La lonja ha empezado a emitir sus boletines en septiembre, cuando otros años lo hacía en julio y agosto. Los comercios están mostrándose más cautelosos a la hora de adquirir fruta, posiblemente por las dudas en la reducción de aforo y lo que falta por llegar desde Sudáfrica. Esperamos que las compras se vayan intensificando porque la oferta se ajustará bastante a la demanda de los mercados”.

Las mandarinas tempranas copan la mayoría de las cotizaciones establecidas por la Lonja de Cítricos de Valencia con unos precios ligeramente inferiores a la campaña precedente, cuando las compras se adelantaron debido a la mayor merma de producción, pero similares a las percibidas durante las temporadas de hace dos y tres años.

De igual manera, en el grupo naranjas, la variedad Navelina tiene un precio medio de 0,27 €/kg (0,3024 €/kg con IVA), tres céntimos menos que la temporada pasada a estas alturas y en términos parejos a años anteriores. A juicio de la asociación, este precio podría resultar insuficiente para cubrir los crecientes costes de producción, que situarían el umbral de rentabilidad en unos 0,32 €/kg.

Valencia-Late en Francia

En comercios vinculados las principales cadenas de distribución comercial de Francia, como Carrefour, todavía pueden comprarse naranjas navel-late procedentes de Valencia de la campaña anterior, a un precio de 2,9 euros por kilogramo. Es decir, casi ocho veces más de lo que se paga a los agricultores.

stanterías de naranjas valencia-late, procedentes de València, en una tienda de Carrefour en la localidad francea de Le Lavandou (región de Provenza) / Levante-EMV

AVA-Asaja reitera la necesidad de que la Unión Europea (UE) revise los acuerdos comerciales con países terceros -sobre todo Sudáfrica, Egipto y el más reciente del Mercosur- con el objeto de frenar las importaciones de cítricos -y otras producciones agropecuarias- que, al entrar en condiciones de competencia desleal, “en lugar de complementar la producción europea la están sustituyendo y expulsando de su propio mercado, poniendo en peligro la continuidad del cultivo en Europa y la soberanía alimentaria”.

En el ámbito nacional, la organización agraria además solicita redoblar las inspecciones para evitar compras de cítricos por debajo de los costes de producción -es decir, venta a pérdidas prohibida por la Ley de la Cadena Alimentaria- ya que los gastos se han disparado más de un 10% en esta campaña principalmente debido al encarecimiento de los fertilizantes, fitosanitarios, carburantes y mano de obra, así como a la presencia inusualmente elevada de plagas como mosca de la fruta (Ceratitis capitata), cotonet (Planococcus citri), piojo rojo de California (Aonidiella aurantii), minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella), pulgones, así como ácaros rojos y arañas roja, entre otros.

stanterías de naranjas valencia-late, procedentes de València, en una tienda de Carrefour en la localidad francea de Le Lavandou ( región de Provenza) / Levante-EMV

Previsiones de cosecha

Para la campaña de cítricos 2026/2027 en España, que comenzó oficialmente el 1 de septiembre de 2026, las primeras previsiones sectoriales apuntan a una ligera recuperación de la producción, aunque el volumen total continuará en mínimos históricos. A falta de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publique el aforo oficial a nivel nacional, las estimaciones de las principales organizaciones agrarias (como la Unió Llauradora y AVA-Asaja) prevén una recuperación moderada pero insuficiente: En regiones clave como la Comunitat Valenciana, se prevé una producción cercana a los 2,59 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 3,4% respecto a la nefasta campaña anterior (2025/26). A pesar de esta subida, se proyecta como la segunda cosecha más baja de los últimos veinte años debido al impacto acumulado del clima, la sequía y las plagas.

La producción de limón es la que experimenta un mayor rebote. Se estima un incremento de hasta el 15% en territorio valenciano (unas 240.408 toneladas), impulsado de forma notable por la recuperación de la variedad Verna y las lluvias del último año hidrológico que beneficiaron a zonas productoras como Alicante.

Las naranjas estiman un crecimiento del 5% (alcanzando los 1,28 millones de toneladas), mientras que las mandarinas y clementinas se mantienen más estables con un leve incremento del 2% (unas 1,06 millones de toneladas), sustentadas principalmente por las variedades híbridas más tardías.

El inicio de la campaña viene marcado por una fuerte paralización de las compras de fruta en campo. Las empresas comercializadoras están mostrando mucha cautela y desánimo a la hora de cerrar operaciones anticipadas debido a a las importaciones de cítricos procedentes de fuera de la Unión Europea (especialmente de Egipto en naranja y Sudáfrica en las variedades estivales), que han alcanzado récords históricos en los meses previos.

Aforo bajo mínimos

También la Unió Llauradora prevé que la producción de cítricos de la Comunitat Valenciana alcance las 2.594.408 toneladas en la campaña 2026-2027, lo que supone un ligero incremento del 3,4% respecto a la pasada campaña. Pese a esta recuperación, la organización advierte de que el aforo seguirá situándose entre los más bajos de los últimos veinte años y únicamente superará al de la campaña anterior, que marcó el mínimo histórico reciente.

La estimación se ha realizado a finales de julio y está basada en un análisis técnico de la Unió, teniendo en cuenta el comportamiento climatológico, el estado de las explotaciones y el impacto de plagas.

Por grupos de cultivo, la Unió estima una producción de 1.067.000 toneladas de pequeños cítricos, un 2% más que la campaña precedente. Las clementinas mantendrán prácticamente el mismo volumen, mientras que el incremento procederá principalmente de las variedades híbridas. En naranja se espera una cosecha de 1.286.000 toneladas, un 5% superior, mientras que el limón alcanzará las 240.408 toneladas, con un crecimiento del 15%, impulsado sobre todo por la variedad Verna, ya que el Fino se mantendrá en niveles similares a los del pasado ejercicio.

Fruta de calidad

Las producciones limitadas favorecen un calibre aceptable para la comercialización y también se espera fruta de calidad. Los primeros tratos comerciales son a precios estables, aunque se detecta un movimiento de compra inferior a las últimas campañas.

Dada la escasa oferta prevista, la Unió "desea y reclama que no hayan grandes altibajos en los precios si la demanda se mantiene activa. En este sentido desde la organización se remarca la necesidad de que la industria transformadora pague precios dignos, especialmente para la fruta afectada por cualquier adversidad, a fin de dar una salida comercial viable a toda la producción", agrega.

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La organización atribuye estos bajos niveles productivos a la combinación de varios "factores estructurales y coyunturales". Entre ellos destacan el envejecimiento de buena parte del arbolado, con una pérdida progresiva de rendimiento; unas condiciones meteorológicas que han dificultado el cuajado de la fruta; la creciente presión de plagas y enfermedades; y el continuo abandono de parcelas de cultivo, que sigue reduciendo el potencial productivo del sector citrícola valenciano. En este sentido, durante 2025 desaparecieron 2.762 hectáreas de cítricos, que deja otro 2% menos de hectáreas que en 2024 y un 15% menos que hace una década.