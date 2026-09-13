El mejor momento nunca llega

Hay una pregunta que las autónomas nos hacemos en algún momento y que casi nunca decimos en voz alta. ¿Cuándo? No es «¿cuándo quiero ser madre?». Eso suele estar bastante claro. La pregunta real es otra: ¿cuándo puedo permitírmelo sin que se caiga todo lo que he construido? La respuesta honesta es que nunca hay un buen momento. Si el negocio va mal, no puedes parar porque necesitas facturar. Si va bien, tampoco, porque es justo entonces cuando no puedes desaparecer. No existe la temporada baja de la maternidad.

Desde 2025 una autónoma tiene diecinueve semanas de baja, igual que una asalariada. La ley dice que el derecho es el mismo. Y lo es. Lo que no es igual es la posibilidad de ejercerlo. Una empleada que se va de baja deja un puesto que alguien cubre. Nosotras dejamos una actividad que se detiene, y clientes que buscan a otro y a veces no vuelven.

Luego está lo que se cobra. La prestación se calcula sobre la base de cotización, y la mayoría de autónomas cotizamos por la mínima. Hace unos meses hice el cálculo por curiosidad: quería saber cuánto me quedaría si me quedase embarazada ahora y pidiese la baja. Me dedico a esto, así que tardé cinco minutos. La respuesta me dejó helada. Mil euros justos al mes. Estuve un rato pensando si me la cogería o no, hasta que caí en que las seis primeras semanas son obligatorias.

Y ahí está el problema. Seis semanas que la ley impone, en las que ingresas bastante menos de lo que ganarías trabajando y en las que no puedes emitir una sola factura. Los gastos, mientras tanto, siguen donde estaban.

Muchas eligen entonces la parcialidad: trabajar algo durante las semanas voluntarias para no soltar del todo. Parece la salida sensata, pero el sistema la penaliza. Si la eliges, pierdes el derecho a la tarifa plana al reincorporarte. O paras del todo, o pagas por haber trabajado.

Por eso la pregunta del principio no tiene respuesta. No es que el momento no haya llegado todavía: es que con estas reglas no puede llegar. Llevamos años hablando de natalidad. Se habla de vivienda, de precariedad, de salarios, y todo eso es cierto. Pero para una parte creciente de la población activa tener un hijo no es solo caro: es incompatible con su forma de trabajar. Y el sistema les dice, sin decirlo, que esa decisión la financian ellas.

No se resuelve con una campaña institucional ni con otro informe sobre el invierno demográfico, sino mirando los detalles. Que la baja se pueda flexibilizar sin castigo. Que los derechos no exijan leerse la letra pequeña en la semana más agotadora de tu vida.

Mientras tanto seguiremos hablando de igualdad mientras hay mujeres facturando con un recién nacido en brazos. No porque prefieran trabajar, sino porque los números no les daban.

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Yo hice ese cálculo con calma, delante del ordenador y sabiendo dónde mirar. Me cuesta imaginar hacerlo en una habitación de hospital, con un bebé de tres días.