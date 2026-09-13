Nvidia invierte en iPronics, la 'startup' valenciana que quiere revolucionar la IA

¿Qué debe tener una empresa para que Nvidia, la compañía cotizada más valiosa del mundo, se fije en ella? La respuesta la tiene iPronics, la 'start up' valenciana en la que ha invertido el gigante tecnológico y que hoy domina cerca del 80 % del mercado mundial de los microchips utilizados para entrenar y ejecutar sistemas de IA generativa, como ChatGPT. Esta es la primera vez que Nvidia entra en una empresa española.

La noticia convierte, además, a iPronics -compañía de apenas seis años y nacida como 'spin-off' de la Universitat Politècnica de València (UPV)- en una de las pocas tecnológicas europeas en las que el fabricante de chips más valioso del mundo ha decidido invertir. En concreto, iPronics ha cerrado una Serie B de unos 108 millones de euros, coliderada por los fondos de Silicon Valley Maverick Silicon y Light Street Capital, a la que Nvidia se ha sumado como inversor. Con esta operación, la financiación total captada por iPronics desde su fundación asciende a cerca de 177 millones de dólares.

Sede en València

Para entender qué ha visto Nvidia en iPronics hay que ir hasta su sede, una oficina de cerca de 1.200 metros cuadrados en València donde ingenieros de más de veinte nacionalidades comparten mesas de pruebas y bancos de óptica volcados en un mismo objetivo: manejar la luz con la precisión con la que la electrónica lleva décadas manejando los electrones.

La 'materia prima' de iPronics son chips fotónicos que utilizan la luz en lugar de la electricidad para transmitir datos. "La fibra óptica que lleva internet a los hogares es la misma tecnología que, aplicada a otra escala, resuelve un problema mucho menos visible para el gran público", cuenta Daniel Pérez-López, cofundador y director de tecnología (CTO) de la compañía.

Detalle de una oblea de chips. / Miguel Ángel Montesinos

El directivo de la empresa, que construye interruptores ópticos que conectan decenas de miles de unidades de procesamiento de gráficos (GPU) en los centros de datos de inteligencia artificial, señala que "el cuello de botella está en las conexiones de esos recursos computacionales". "Cómo seas capaz de orquestar esas comunicaciones va a tener un impacto directo en las prestaciones del ordenador", añade.

Ahí entra iPronics. Las conexiones entre GPU se han hecho tradicionalmente con cobre, pero "el problema principal es que cuantos más datos y más rápidos quieres transmitir por un cable, más corto se hace este", cuenta Pérez-López.

Hoy ese límite ronda el metro y medio, insuficiente para conectar cientos de chips. "En un metro y medio ya no caben tantos recursos", detalla el CTO. La respuesta de la industria ha sido pasarse a la fotónica, convirtiendo la señal eléctrica en óptica para que viaje por fibra de manera más efectiva.

iPronics emplea fotónica en las conexiones de centros de datos. / Miguel Ángel Montesinos

La aportación de iPronics es evitar un paso intermedio. En lugar de reconvertir la luz en electricidad para decidir por dónde encaminarla y volver a convertirla en luz, sus chips enrutan directamente en el dominio óptico. "Nos saltamos esa transformación de luz a señal eléctrica y otra vez a luz", resume Pérez-López. El resultado es un ahorro de consumo y de latencia, en un sector donde la factura energética es ya un problema de primer orden. Los estudios señalan que los centros de datos consumen cerca de un 3 % de toda la energía que la humanidad genera en un año.

De la UPV a Silicon Valley

iPronics se constituyó en diciembre de 2019, pero su origen es anterior. La investigación comenzó hacia 2013-2014, cuando el grupo Photonics Research Labs de la UPV -del que forma parte Pérez-López- se convirtió en el primer equipo en demostrar un dispositivo fotónico de propósito general totalmente integrado en un chip. "En València somos pioneros en fotónica programable", presume el CTO.

Llevarlo al mercado costó otros dos años, pero el giro decisivo llegó hacia 2023, cuando en iPronics vieron que buena parte de los clientes usaba su dispositivo para resolver problemas concretos en clústeres de inteligencia artificial o centros de datos.

La compañía no da nombres de clientes por confidencialidad, pero asegura trabajar con firmas "totalmente internacionales" que construyen infraestructura de centros de datos, incluidos algunos hiperescalares. Además de València, iPronics mantiene una oficina en Santa Clara, en pleno Silicon Valley.

Una ronda con nombre propio

La Serie B no ha sido la primera parada. iPronics levantó antes una ronda semilla liderada, entre otros, por Amadeus Capital Partners —fondo especializado en 'deep tech'— con la participación, desde el origen, del único fondo español que la ha acompañado, Criteria Venture Tech. Después llegó una Serie A, cerrada entre finales de 2024 y 2025, con Triatomic Capital como primer inversor de Silicon Valley, junto a Fine Structure Ventures. A esa ronda se sumó Robert Bosch, la primera inversión del grupo alemán en España.

Oficina de iPronics, en València. / Miguel Ángel Montesinos

La Serie B sitúa a iPronics entre las mayores rondas tecnológicas del año en España, con 125 millones de dólares, liderados de nuevo por dos fondos de Silicon Valley -Maverick Silicon, especializado en semiconductores, y Light Street Capital, de perfil más financiero- a los que se suman Triatomic Capital, Bosch Ventures, Catalight Capital, el European Innovation Council Fund, The Tate Family Trust, Fine Structure Ventures, Amadeus Capital Partners, Build Collective y Criteria Venture Tech.

Y junto a todos ellos, Nvidia, cuya llegada refuerza la ambición de iPronics de convertirse en un referente en redes ópticas para infraestructuras de IA.

Qué significa tener a Nvidia

Pérez-López no disimula que la entrada de Nvidia es el dato que más atención ha generado. "Es lo que acapara todos los titulares", admite.

Para el CTO, sin embargo, esta inversión no es un golpe de suerte, sino consecuencia de casi dos años de trabajo conjunto con el gigante de los chips en tecnología, producto y hojas de ruta. "Que una empresa de este calibre invierta tan lejos de su casa no es fácil", apunta, consciente de que Nvidia reparte capital por todo el ecosistema óptico -en compañías como Lumentum, Coherent, Marvell o Corning- a medida que cierra las piezas que necesita para sostener el crecimiento de la IA. "Invierte en empresas que resuelven problemas futuros o presentes", detalla.

Más allá del dinero, la entrada de Nvidia funciona como una "validación que ayuda a atraer talento y clientes", en un nicho -el de las 'startups' de fotónica para IA- que mueve ya rondas multimillonarias pese a ser casi desconocido para el gran público.

Más de un centenar de empleados y 22 nacionalidades

El crecimiento de la plantilla ha ido en paralelo al de la financiación. iPronics supera ya el centenar de empleados tras doblar el equipo en poco más de un año, y prevé volver a multiplicarlo por dos en los próximos 18 meses con parte de los fondos recién captados. La compañía presume de diversidad con más de 22 nacionalidades en plantilla, repartidas en equipos de desarrollo, finanzas, ventas y administración, con el inglés como idioma de trabajo.

Imagen tomada en el laboratorio de iPronics. / Miguel Ángel Montesinos

Parte del talento sale de la propia UPV, incluidos doctorandos que compaginan su tesis con programas de doctorado industrial en la empresa; otra parte llega de un sector fotónico español que Pérez-López describe como uno de los más punteros de Europa, con polos en València, Barcelona, Madrid, Málaga y Galicia.

Un mercado que apunta a los cientos de miles de millones

Pérez-López evita dar cifras de facturación, pero sí algunas referencias. El producto genérico se envía a clientes desde 2021; su versión para centros de datos e infraestructuras de IA empezó a salir de fábrica el año pasado.

Los volúmenes, dice, son todavía "incipientes". La compañía trabaja con algunas de las mayores tecnológicas del mundo y el calendario de adopción varía por cliente, con despliegues previstos entre la segunda mitad de 2027 y finales de 2028.

El mercado actual de estos conmutadores ronda, calcula el directivo, los 2.500 millones de dólares y hoy está copado por Google, que desarrolla su propia tecnología interna. Pérez-López espera que se diversifique, alcance cifras de dos dígitos en miles de millones hacia 2029-2030 y no descarta tres dígitos en la década siguiente.

Del laboratorio a la gran escala

Sobre los desafíos de la compañía, Pérez-López los divide en dos frentes. El comercial consiste en encajar el ritmo de iPronics con el calendario de cada cliente. El tecnológico es, a su juicio, "mayúsculo". "Tenemos una tecnología que no ha hecho nadie antes y, sobre todo, a esta escala. Hemos tenido éxito en demostrarlo a volúmenes moderados y ahora falta el siguiente reto, que es demostrar que somos capaces de producir a una escala grande, a los volúmenes que realmente el mercado va a necesitar".

Daniel Pérez-López, durante la entrevista. / Miguel Ángel Montesinos

Para reducir ese riesgo ha cerrado alianzas de fabricación con "los mejores" socios. La única que puede citar, por haberse anunciado ya de forma conjunta, es Fabrinet, proveedor cotizado en EE UU de componentes y procesos para varias de las mayores tecnológicas del sector.

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La compañía valenciana afronta ahora su prueba más exigente: demostrar que puede fabricar a la escala que sus nuevos inversores -Nvidia incluido- esperan de ella.