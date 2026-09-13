Valencia necesita multiplicar por cuatro su ritmo de construcción para acabar con el déficit de pisos

Valencia necesita multiplicar por cuatro su ritmo de construcción para hacer frente a la crisis de la vivienda. El problema, según denuncian los promotores, es la falta de suelo. Hay terreno urbanizable para cerca de 300.000 viviendas, pero solo el 1 % está listo para construir y el 70 % no está urbanizado y necesita desarrollos que tardan de media 20 años en ejecutarse por la burocracia, según advierten los urbanistas.

Un informe de OBS Business School al que ha tenido acceso Levante-EMV revela que en España no se construye donde más se necesita. El desajuste se concentra en pocas provincias: Valencia, Alicante, Madrid, Barcelona y Murcia acumulan el 48 % del déficit nacional. En Valencia se terminan al año 3.900 casas y hace falta alcanzar las 16.000 para acabar en diez años con el déficit acumulado de viviendas.

Desde 2021 se han creado en España 1,2 millones de hogares mientras que solo se han terminado 474.000 viviendas. El desajuste es especialmente preocupante en Valencia y Alicante. El análisis de OBS recoge un estudio de Atlas Real Estate Analytics que refleja que la Comunitat Valenciana dispone de capacidad urbanística para desarrollar hasta 815.000 viviendas (300.000 en Valencia), pero apenas un 1 % de ese suelo es finalista (está listo para construir).

El 32 % del suelo residencial valenciano se encuentra en fase de urbanización y la mayoría (un 67 %) sigue sin urbanizar y necesita planes urbanísticos que tardan de media dos décadas en estar listos por la complejidad de la burocracia española. Los promotores llevan años advirtiendo que, sin ese suelo, no pueden construir.

Edificios de vivienda de nueva construcción en el barrio de Quatre Carreres de València. / Francisco Calabuig

Desajuste

El investigador Carlos Balado, director del informe de OBS Business School, señala que "no se construye donde más se necesita", sino que "la oferta crece donde es menos necesaria y se atasca donde más se requiere", un desajuste que aumenta la presión sobre los precios y dificulta aún más el acceso a la vivienda en un bucle que no cesa.

No obstante, el estudio explica que la raíz del problema es la rigidez estructural del mercado inmobiliario, ya que hay escasez de suelo finalista y problemas para financiar procesos de urbanización. Además, hay escasez de mano de obra especializada, los costes de construcción son cada vez más elevados y las exigencias normativas son "muy rígidas" en materia de sostenibilidad. Por ello, Balado señala que "la vivienda se ha politizado".

El déficit se corregirá "como pronto dentro de ocho años", sostiene el análisis, pero para ello es necesario cuadruplicar el ritmo de construcción. El 23 de abril el BOE recogía el Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contempla un presupuesto total a nivel nacional de 7.000 millones de euros, "un parche minúsculo para una herida gigante", según lo describe el informe.

Impacto en el precio

El desequilibrio en el mercado inmobiliario valenciano (y en el del resto del país) tiene un impacto directo en el precio porque hay mucha más demanda que oferta. Un hogar medio del Cap i Casal necesita destinar el 44 % de su renta disponible para pagar el primer año de hipoteca de la vivienda, una tasa muy superior al umbral del 33 % que habitualmente se considera razonable. En el resto de Valencia se necesita de media un 34 %. La situación se agrava aún más en algunos destinos turísticos de la Comunitat Valenciana como Benidorm o Torrevieja, donde el esfuerzo necesario puede superar el 80 % de la renta disponible.

El incremento de los precios ha hecho que la inversión inmobiliaria en España haya aumentado un 93 % en el primer trimestre de 2026 con respecto a 2025, hasta los 6.300 millones de euros. La estabilidad financiera, una mayor liquidez y nuevas necesidades sociales y tecnológicas han creado un entorno favorable que ha llevado a España a convertirse en el país más atractivo de Europa para la inversión inmobiliaria.

Exclusión de la clase media

Pese a este éxito de la inversión inmobiliaria, la construcción se encuentra estancada en niveles históricamente bajos (apenas 2,7 viviendas iniciadas por cada 1.000 habitantes frente a las casi 20 del pico previo a la crisis), y el motivo es que su rentabilidad es comparativamente muy baja. Esto ha provocado la exclusión de la clase media valenciana del mercado de la vivienda.

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