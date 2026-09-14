Los arroceros valencianos advierten al Consell de la crisis del sector por los bajos precios

Las principales organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana han mantenido esta mañana una reunión con el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, para analizar la crisis del sector del arroz al que han pedido que en la próxima conferencia sectorial de Agricultura impulse una petición al Gobierno para que exija a Bruselas el freno a las importaciones y la cláusula de salvaguarda.

La Unió Llauradora y la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) indican que se está produciendo una reducción de la cosecha a causa de las enfermedades del 'cucat' y la piricularia, a lo que se añade los bajos precios ofrecidos por la industria y la entrada "masiva" de importaciones de países terceros en condiciones de competencia desleal.

La Unió denuncia así el momento crítico para la rentabilidad del cultivado provocado por los elevados costes de producción, las graves mermas de cosecha a causa de las enfermedades del ‘cucat’ y la piricularia, los bajos precios ofrecidos por la industria y la entrada masiva de importaciones de países terceros en condiciones de competencia desleal. La situación es tan grave que los arroceros se plantean incluso dejar de sembrar.

Situación insostenible

"La situación es insostenible", según la Unió. Las primeras referencias de precios de la actual campaña apuntan a un descenso muy acusado de las cotizaciones en origen, que en determinados casos supera el 40 % respecto a campañas anteriores, al tiempo que los costes de producción continúan aumentando. El coste de producción por kilo es de 0,54 € y el precio que se ofrece es de sólo 0,35 €, por lo que los arroceros valencianos pierden 0,19 €/kg. Los arroceros afrontan así un precio un 35,2 % inferior a su coste de producción

Al aumento de los costes de producción y la fuerte caída de los precios en origen se suma la creciente presión de las importaciones fruto de los nuevos acuerdos de libre comercio de la Unión Europea. Los datos de la Comisión Europea muestran un incremento significativo de las entradas de arroz desde países como Camboya, Vietnam, Myanmar y Tailandia, algunos de los cuales cuentan además con condiciones de acceso al mercado comunitario especialmente favorables. En el caso de Camboya, por ejemplo, el valor de las importaciones comunitarias de cereales aumentó un 10 % entre 2024 y 2025, hasta alcanzar los 259 millones de euros, representando el arroz la mayor parte de estos flujos.

La Unió Llauradora considera que esta evolución está incrementando la presión sobre un mercado europeo ya tensionado y reclama que se analice el impacto acumulado de las importaciones procedentes del Sudeste Asiático sobre los precios percibidos por los productores comunitarios, especialmente en un momento en el que numerosas explotaciones están comercializando por debajo de sus costes de producción.

El responsable de la sectorial del arroz de AVA, José Pascual Fortea, ha asegurado que la cosecha no da para cubrir costes de producción y ha alertado del riesgo de que en el parque natural de l'Albufera comiencen a abandonarse parcelas.

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Aplicar el reglamento

La Organización Común de Mercado permite la aplicación de la perturbación de mercado para estos casos según el artículo 219 del Reglamento (UE) nº 1308/2013. La Unió ha pedido reuniones con todos los estamentos, entre ellos el Ministerio de Agricultura para trasladar la gravedad de la situación que atraviesa el sector arrocero y reclamar que España inste a la Comisión Europea a reconocer esta perturbación de mercado y activar las medidas necesarias para evitar un mayor deterioro de los precios y de la rentabilidad de las explotaciones.