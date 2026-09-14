BBVA crea una solución única para reducir los tiempos de constitución de empresas en España

BBVA ha puesto en marcha una solución digital y 100% en remoto que acompaña a los emprendedores durante el proceso de constitución de sus empresas. La herramienta los guía desde los primeros pasos hasta la puesta en marcha de su negocio, centraliza en un único espacio las gestiones de constitución y permite la apertura de la cuenta totalmente online. De esta forma, la solución reduce de forma significativa el tiempo y desplazamientos dedicados a estos trámites, salvo excepciones, según ha explicado en un comunicado. BBVA da así respuesta a una de las principales dificultades que enfrentan los emprendedores, al convertir un proceso tradicionalmente complejo en un itinerario digital, guiado y autónomo, desde el inicio del proyecto hasta la apertura de la cuenta bancaria para comenzar a operar.

Con esta solución, el emprendedor sabe qué trámite debe realizar en cada momento, qué documentación necesita y cuál es el siguiente paso. Además, puede consultar el estado del proceso y las gestiones pendientes, así como acceder a apoyo especializado cuando lo necesite.

“Queremos que constituir una empresa deje de ser un proceso complejo para que los emprendedores puedan dedicarse a hacer realidad su proyecto. Con esta solución damos un paso más en nuestro compromiso con las pymes, eliminando fricciones desde el primer momento y facilitando que una idea pueda convertirse en un negocio operativo de forma más ágil y sencilla”, ha señalado José Luis Serrano, director de Pymes de BBVA en España

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El recorrido, 100% guiado, permite al cliente abrir digitalmente una cuenta provisional, aportar el capital social e identificarse de forma remota mediante DNI, selfie y vídeo selfie. El servicio también acompaña al cliente en las gestiones necesarias para constituir la sociedad, como la cumplimentación del Documento Único Electrónico (DUE), la preparación de los estatutos, el registro y la firma ante notario. Una vez constituida la empresa, solo es necesario incorporar la documentación definitiva para formalizar la cuenta y comenzar la actividad.