Las colas de camiones en grandes puertos causan pérdidas de 400 millones anuales

Los grandes puertos españoles, entre estos el de València, tienen serios problemas de congestión de camiones en sus principales terminales de mercancías. Eso acarrea un gran coste económico. Así, reducir en una hora el tiempo medio de espera de los vehículos pesados en los accesos portuarios permitiría liberar más de 400 millones de euros anuales para la economía española, según un informe de Ocean Capital Partners. El dato pone el foco en un problema que va más allá de la terminal: la congestión en accesos, conexiones por carretera y ferrocarril y nodos interiores puede neutralizar parte de la eficiencia conseguida dentro del propio puerto.

El estudio de la consultora refleja que la presión logística se ha desplazado de los muelles a los accesos, conexiones ferroviarias y viarias y terminales interiores. Y advierte de que la concentración de la actividad en enclaves como Algeciras, València y Barcelona «incrementa la presión» sobre el conjunto de los puertos españoles

Y es que, los accesos terrestres al recinto del Grao sufren una saturación crónica y retenciones frecuentes, especialmente en la autovía V-30 y el tramo del bypass de la A-7. De hecho, en las horas punta registran largas colas de vehículos pesados que intentan entrar o salir de las terminales portuarias, sobre todo las tres grandes de contenedores, controladas por compañías vinculadas a las navieras Cosco, MSC y Maersk.

"Al límite de su capacidad"

El problema no pasa desapercibido a la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET), que denuncia que las carreteras «están al límite de su capacidad debido al tráfico mixto de turismos y camiones». Esta patronal advierte de que la red actual es insuficiente y exige un acceso norte terrestre al Puerto para evitar un «colapso definitivo». En busca de soluciones, para responder a estos retos, Ocean Capital Partners plantea un enfoque guiado por cinco ejes clave, empezando por la identificación y medición de los cuellos de botella mediante indicadores como los tiempos de escala, la permanencia de la mercancía, la espera de los camiones y la regularidad ferroviaria.

Por otro lado, el estudio aboga por impulsar el transporte ferroviario de mercancías y las autopistas ferroviarias para conectar mejor los puertos con los nodos del interior, al recordar que una terminal eficiente pierde su ventaja si la mercancía encuentra dificultades para abandonar el recinto.

Camiones cerca de la terminal de MSC del puerto de València. / J.M.LÓPEZ

Además, esta consultora resalta la importancia de «mejorar la coordinación entre todos los agentes, fomentar marcos laborales más flexibles en actividades como la estiba para responder a los picos de actividad y diseñar pliegos y concesiones con menos barreras de entrada para favorecer la competencia».

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Avanzar en la gestión

El documento destaca la necesidad de «avanzar hacia una gestión predictiva apoyada en herramientas digitales e información compartida, que permita anticipar situaciones de congestión, ordenar los accesos y asignar ventanas operativas con antelación». Y recalca la urgencia de dotar al sistema de «flexibilidad ante disrupciones geopolíticas, climáticas y de rutas, así como la importancia de coordinar las inversiones en infraestructuras con accesos terrestres adecuados y redes energéticas suficientes».