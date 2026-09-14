Ford nombra a Jeff Jones presidente de la futura 'joint venture' en Valencia

Ford Motor Company ha anunciado hoy el nombramiento de Jeff Jones como presidente de la prevista empresa conjunta ('joint venture') en la planta de Ford en Almussafes con la empresa china Geely. Jones "es un veterano con 30 años de trayectoria en Ford y una profunda experiencia en ingeniería, finanzas, estrategia y compras", según el comunicado de la firma estadounidense.

Asumirá de forma inmediata el liderazgo del proyecto para constituir la 'joint venture', "supervisando todas las líneas de trabajo necesarias para llevar la transacción hasta su cierre". Este nombramiento se produce tras el acuerdo anunciado en julio por Ford y Geely Auto para crear una 'joint venture' de fabricación para Europa en la planta de Valencia. Al aunar el volumen de producción, Ford y Geely "maximizarán la capacidad de la factoría valenciana y reducirán el coste unitario de cada vehículo fabricado allí, a la vez que suministrarán vehículos multienergía de primer nivel y reforzarán la economía local de Valencia en el proceso".

Primer semestre

A la espera de las aprobaciones regulatorias y otras condiciones de cierre habituales, la 'joint venture' comenzará sus operaciones en el primer semestre de 2027, con la salida de los primeros vehículos nuevos de la línea de montaje prevista para 2028. Mientras tanto, la planta de Valencia continuará produciendo el Ford Kuga. «Jeff cuenta con una trayectoria de 30 años de experiencia transversal en Ford. Esto lo convierte en la persona adecuada para guiar este proyecto y liderar la futura joint venture», afirmó Jim Baumbick, presidente de Ford Europa.

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Coches en fabricación en la planta de Ford Almussafes, en una imagen de archivo / JUANMA VÁZQUEZ

China

En la actualidad, Jones ocupa el cargo de Director Global de Compras de Tecnología Digital y Sistemas Electrificados. A lo largo de sus casi tres décadas de carrera en Ford, ha desempeñado funciones en Estados Unidos, Alemania y México, y ha trabajado más de cinco años en China. Es graduado y cuenta con un máster, ambos por la Universidad de Míchigan, así como con un MBA por la Harvard Business School. Una vez completados los trámites de inmigración necesarios, Jeff se trasladará a Valencia para liderar el proyecto sobre el terreno. Daniel Ruiz continuará como director de la planta de Almussafes, al frente de las operaciones industriales del centro.