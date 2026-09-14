JYSK refuerza su apuesta por Valencia con el alquiler de una nave de 50.000 metros en Loriguilla

El fondo Bain Capital y el promotor inmobiliario e inversor Conren Tramway (CT) han alquilado 50.250 m² de Loriguilla Logistics Park a JYSK, uno de los principales distribuidores europeos de mobiliario, descanso y productos para el hogar. El desarrollo forma parte de la joint venture logística que ambas compañías impulsan en la Península Ibérica. La cadena danesa utiliza el puerto de València como vía de acceso de sus productos.

La operación constituye el mayor alquiler de una nave logística desarrollada a riesgo registrado hasta la fecha en la Comunidad Valenciana. JYSK se convierte así en el primer inquilino de Loriguilla Logistics Park, elevando la ocupación del proyecto al 52% pocas semanas después de la finalización de las obras. La incorporación de JYSK coincide con una nueva etapa de crecimiento de la compañía en la Península Ibérica. El grupo danés cuenta actualmente con más de 230 tiendas en España y Portugal y prevé abrir 120 nuevos establecimientos en ambos mercados durante los próximos cuatro años.

Loriguilla Logistics Park está ubicado en la primera corona logística de Valencia, junto a la intersección de las autovías A-3 y A-7, una localización estratégica para la distribución nacional e internacional por su proximidad al Puerto de Valencia y su conexión con los principales corredores de transporte de la Península. El parque logístico se desarrolla sobre una parcela de 131.000 m² y cuenta con 97.250 m² de superficie total alquilable. Tras la incorporación de JYSK, permanecen disponibles dos módulos independientes de aproximadamente 34.000 m² y 13.000 m², respectivamente, que permiten adaptar el parque a operaciones logísticas de distinta escala.

Casi un centenar de muelles de carga

Desarrollado siguiendo los CT Design Principles, Loriguilla Logistics Park ha sido diseñado para responder a las necesidades operativas de grandes usuarios logísticos, con una altura libre mínima de 10,5 metros, amplia playa de maniobras y 97 muelles de carga. El proyecto cuenta además con certificación BREEAM Outstanding, la máxima calificación posible dentro de este estándar internacional de sostenibilidad.

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Paco Hugas, co-founder y co-CEO de CT, ha señalado que la incorporación de JYSK como primer inquilino supone un hito para el proyecto y para su joint venture junto a Bain Capital. Asimismo, ha destacado que cerrar una operación de más de 50.000 m² pocas semanas después de finalizar las obras demuestra la capacidad de su equipo y de un activo de estas características para atraer a grandes operadores internacionales, validando su apuesta por desarrollar plataformas de gran formato en un mercado de primer nivel como es Valencia.