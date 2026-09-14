Estos son los ganadores de los Premios Femeval 2026

El jurado de los Premios Femeval ha fallado la XXIV edición de estos reconocimientos en las siete categorías convocadas. Por unanimidad, lows galardonados son los siguientes: A la pequeña empresa excelente, a Instalaciones Morant, S.L.; a la transformación digital, a Met Tecno 2000, S.L.; a la sostenibilidad a Infortisa, S.L.; a la innovación, a Maf Roda Agrobotic; al talento, a Lemar Leben Group, S.L.; a la colaboración estratégica, a la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), cuyo presidente lo fue también de Femeval hasta abril de este año, seis meses después de lograr el liderazgo en la patronal autonómna; y el Premio Femeval a la excelencia empresarial, a Auto-Recambios Vilber, S.L.

Jurado

El jurado, encabezado por el presidente de Femeval, Francisco Alonso, estuvo integrado por los miembros de la comisión de relaciones institucionales y por tres representantes del comité ejecutivo de la federación metalúrgica: Fernando Gastaldo (vicepresidente 1º de Femeval), Enrique Ruiz (vicepresidente 2º), José Luis Beltrán (vicepresidente 3º), Juan Orts (vocal por comercio), Fernando Saludes (vocal por industria) y Empar Martínez (secretaria general) y como secretaria del jurado, Maite Camps (directora de RRII), según ha informado la organización en un comunicado.

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Talento

Alonso subraya en la misma nota que “los Premios Femeval son la expresión del orgullo de un sector que reconoce el talento, el esfuerzo y el compromiso de sus empresas. Con ellos visibilizamos a las compañías que convierten la excelencia en una forma de trabajar y permiten reivindicar la aportación estratégica del metal a nuestra economía y al bienestar de nuestra sociedad”. La gala de entrega de los galardones tendrá lugar el 14 de octubre en València.