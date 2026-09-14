València y Alicante lideran en España la demanda del alquiler de los extranjeros ricos. Los extranjeros con alto poder adquisitivo alquilan uno de cuatro pisos en el Cap i Casal y en la capital de la Costa Blanca y recalientan el mercado. Esta situación explica por qué el precio medio de alquiler en València supera los 1.600 euros al mes cuando la mayoría de los locales no puede pagar más de 1.200 euros.

En el Cap i Casal los inmigrantes copan dos de cada tres alquileres, pero los que realmente presionan al alza el precio son estadounidenses, italianos y alemanes. Los extranjeros con alto poder adquisitivo que han descubierto València están detrás del 24 % de los contratos de alquiler. En el caso de la ciudad de Alicante la proporción sube al 25 % con estadounidenses, alemanes y brasileños detrás de los arrendamientos, según un estudio de la plataforma inmobiliaria Idealista.

Las dos ciudades valencianas están por delante de Palma de Mallorca (20 % de los alquileres), Málaga (20 %) y Barcelona (18 %). En el caso del Cap i Casal, la situación se ha agravado con la llegada de multinacionales tecnológicas como Hitachi, HP, el consorcio industrial formado por Toshiba y Mitsubishi (Tmeic), Siemens Mobility, Lufthansa, Deutsche Telekom o Volkswagen.

Uno de los motivos del auge de la demanda internacional ha sido la elección que hizo la revista 'Forbes' de València como mejor ciudad del mundo para vivir. Esta situación ha provocado el recalentamiento de todo el mercado, pese a que la capacidad adquisitiva de los valencianos llega hasta donde llega. València y su área metropolitana se han quedado sin pisos de alquiler de 700 euros o menos. De hecho, en el Cap i Casal solo quedan nueve pisos de hasta 800 euros (casi todos de alquiler por temporada) y treinta pisos de hasta 900. Es más complicado conseguir un arrendamiento económico en València que en Madrid o Barcelona.

Edificios de obra nueva en el distrito de Quatre Carreres. / Francisco Calabuig

Subida del alquiler

Según un análisis del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro, el arrendamiento de una vivienda en la Comunitat Valenciana ha subido diez veces más que los salarios tras la pandemia (que es cuando se disparó la demanda por parte de los extranjeros). Los arrendamientos de pisos se han encarecido un 46 % y los salarios se han incrementado un 4,3 % desde 2021.

En algunas poblaciones de la costa valenciana, la presión de los extranjeros ricos es mayor. El 53 % de los alquileres en Calp los cierran extranjeros ricos y en Moraira el 52 %. En Oliva el porcentaje se queda en el 33 % y en Peñíscola en el 31 %.

Compra

En el caso de la compra ocurre lo mismo: extranjeros con alto poder adquisitivo se están quedando con los pisos más grandes de València, según advierten las consultoras inmobiliarias. Estadounidenses, franceses e italianos llegan con presupuestos de entre uno y dos millones de euros y consiguen las mejores viviendas. Por su parte, los locales con recursos alcanzan pisos de 700.000 euros que, dada la situación actual, «dan para un primero poco luminoso junto a la calle Colón».

El 70 % de las compras de viviendas de obra nueva en el Cap i Casal las están acometiendo extranjeros procedentes de Norteamérica y del resto de Europa. Además, están copando los inmuebles más caros. Cristina Recasens, fundadora de Recasens Real Estate, explica que los estadounidenses tienen un presupuesto medio de 700.000 euros, aunque un buen número de ellos busca pisos de entre uno y dos millones de euros.

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Los compradores extranjeros con alto poder adquisitivo que están comprando en la capital son directivos que tienen flexibilidad laboral o profesionales retirados que llegan para pasar parte de su jubilación. "Proceden de Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia y buscan vivienda en l'Eixample, Pla del Remei, Ciutat Vella, el Cabanyal, Exposición y Algirós".