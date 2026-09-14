Vicente Boluda (AVE) insta al Consell a apoyar la propuesta de financiación autonómica del Gobierno: "Lo que va davant, va davant"

Podría decirlo más alto, pero no más claro. El presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha instado este lunes a la Generalitat y a los diputados de la autonomía en el Congreso a apoyar el nuevo modelo de financiación, ante la mejora que supone para la autonomía. "Lo que va davant, va davant. No se puede decir sistemáticamente que no a algo", ha asegurado el empresario, señalando la necesidad de aprobar la reforma y a partir de ahí seguir negociando.

Unas palabras que Boluda repite por segunda vez en público -ya utilizó esta misma expresión en febrero-, aunque en esta ocasión cobran especial relevancia por que lo ha dicho ante el ministro de Hacienda, Arcadi España, con quien la junta directiva de AVE se ha reunido posteriormente.

De esta forma, España ha conseguido lo que buscaba, el aval de las grandes empresas de la autonomía para su propuesta que, tras ser aprobada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado día cuatro con los únicos votos del Gobierno central, Cataluña y Canarias, debe ahora pasar el trámite del Congreso.

Un aval que supone un punto más de presión para el Consell y los diputados populares, ante el peso que tienen las compañías que forman parte de AVE. Así, Boluda ha emplazado a tomar la propuesta "como punto de partida" y ha recordado la importancia de los fondos adicionales que recibiría la Comunidad Valenciana.

"Son 3.600 millones de la noche a la mañana. Si estuviera así desde hace dos años, serían 7.200 millones que ya tendríamos y dentro de dos años 14.000… O sea que, con el paso del tiempo, la cuenta se va haciendo más grande", ha recordado el empresario, que ha señalado que era su "opinión personal, aunque no creo que la de mis compañeros sea muy diferente".

En este mismo sentido, antes de la intervención de Boluda, ha sido el propio ministro de Hacienda el que ha señalado que estamos ante "una oportunidad histórica" de conseguir más recursos para las autonomías. Así, ha recordado que el Gobierno podrá sobre la mesa 21.000 millones más para las comunidades y que, en el caso de la Comunidad Valenciana, recibirá 3.669 millones más.

Vicente Boluda (AVE) insta al Consell a apoyar la propuesta de financiación autonómica del Gobierno / Alex Domínguez

"Ni los más optimistas de los optimistas de la Comunidad Valenciana podían imaginar una cifra como esa", ha señalado. Ante esta situación, ha apelado a "no dejar pasar esta oportunidad" y ha pedido "expresamente a los presidentes y presidentas del PP, al grupo parlamentario, que apoyen, que negocien en el Congreso esta reforma del modelo de financiación autonómica".

Así, ha insistido en "quitar de lado en los asuntos de estado el ruido y la furia. Miremos los datos, miremos el modelo, miremos las cifras y pensemos en la necesidad de más recursos para las autonomías".

Una petición que más tarde ha hecho extensible a todo el arco parlamentario al ser preguntado por la posibilidad de que haya diputados socialistas que rechacen apoyar el nuevo modelo, que no fue refrendado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera por algunas de las comunidades gobernadas por los socialistas, como Castilla-La Mancha.

El nuevo sistema contempla una mayor cesión de la recaudación de impuestos estatales (55% de IRPF y 56,5% de IVA), una actualización de la "nivelación horizontal" o solidaridad entre autonomías, una "nivelación vertical" que supone la aportación de 21.000 millones de euros adicionales por parte del Estado; además de un mecanismo especial para el IVA de las pymes (un fondo de 1.573 millones), un fondo climático que ayude sobre todo a las regiones mediterráneas y el fondo de status quo.

Según los cálculos realizados por Hacienda, el modelo vigente distribuiría 185.593 millones de euros en 2027, mientras que de aprobarse el nuevo se añadirían 20.597 millones más respecto al modelo actualmente en vigor, que fue aprobado en 2009. El Estado tiene previsto aportar por sí mismo 19.000 millones de euros.

En el caso de la Comunidad Valenciana, la Generalitat recibiría 3.669 millones más y sería la segunda autonomía que más incrementaría sus fondos, solo por detrás de Andalucía, que sumaría 4.846 millones.

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A pesar de que la propuesta no incluye la quita de la deuda histórica que se reclama desde la Comunidad, lo cierto es que tanto AVE, como la patronal CEV han instado al Consell a sentarse a negociar, en lugar de rechazar frontalmente la propuesta, como ha hecho el equipo de Juanfran Pérez Llorca.