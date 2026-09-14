De dónde viene la crema que te pones: los cítricos ‘saltan’ de la mesa a la cosmética

Naranjas, mandarinas, limones,… No es a lista de la compra, sino algunos de los productos que ‘saltan’ de la mesa -su lugar más habitual- a la cosmética por sus propiedades en el cuidado de la piel y el cabello. A ellos se suman otros como el pomelo o la bergamota. Los cítricos no solo se comen.

Desde la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) explican que no toda la fruta que cuelga de las ramas termina en la mesa. Según datos de la entidad agraria, entre el 15 % y el 20 % de la producción citrícola valenciana no cumple los estándares de calibre o imagen exterior que exige el mercado en fresco. Para valorar las magnitudes, el aforo de cítricos en España para la campaña 2025-2026 se situó en 5,44 millones de toneladas; 2,59 de ellas en la Comunitat Valenciana. Parte de esa fruta ‘de descarte’ se ha convertido en materia prima de cosmética y perfumería.

"Nuestra citricultura está enfocada al mercado en fresco, que es donde los productores reciben mejores precios, pero es importante generar valor añadido a la fruta que, por no reunir los estándares comerciales de calibre o imagen exterior, no acaban en ese canal de comercialización", explican desde AVA.

Ese desvío, señala la organización agraria, "contribuye a descongestionar el mercado en fresco, evitando una presión a la baja de los precios en origen", además de aportar "beneficios ambientales y sociales, como la reducción del desperdicio alimentario, la economía circular y la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero".

Del campo al laboratorio

Según explican Victoria Capilla y Elena Álvarez, investigadoras de Tecnologías de Fluidos Supercríticos en el instituto tecnológico Ainia, los cítricos más habituales en cosmética son la naranja, el limón, la mandarina, el pomelo y la bergamota, "principalmente a través de sus aceites esenciales y de extractos obtenidos de la piel". Entre ellos, "los derivados del limón tienen una presencia especialmente destacada, mientras que la naranja también está ganando interés por compuestos como la hesperidina, que se obtiene fundamentalmente de su piel", explican.

Además de los aceites esenciales, se aprovechan flavonoides, extractos de piel, pectinas, aguas florales y otros compuestos presentes de forma natural en los cítricos, indican las investigadoras.

Su uso está muy extendido en perfumes, geles de ducha, champús, productos de higiene personal y productos para el cuidado de la piel, principalmente por su aroma y por las propiedades de algunos de sus componentes.

La planta de Fluidos Supercríticos de Ainia trabaja con cítricos. / Levante-EMV

También aparecen en tónicos faciales, mascarillas, geles y productos de cosmética natural. Algunos extractos cítricos se utilizan además en productos faciales orientados al cuidado antiedad, la luminosidad o la protección frente al estrés oxidativo, relatan las técnicas de Ainia.

Esa materia prima acaba, en buena parte, en manos de laboratorios como el de Cosmética Paquita Ors, en València, donde Jerónimo Ors y su equipo elabora fórmulas personalizadas para cada cliente. "Los usamos con mucha frecuencia por sus beneficios", explica Ors. Uno de los activos estrella que cita es la hesperidina, un flavonoide que se extrae de la cáscara de la naranja. "Tiene dos efectos muy importantes: es antiinflamatorio, indicado para pieles sensibles, y mejora la circulación", detalla, lo que la hace especialmente útil frente a la caída del cabello en otoño.

El farmacéutico explica que de la pulpa del cítrico se obtienen, en cambio, la vitamina C y las células madre de la naranja, que según Ors ayudan, por ejemplo, a regenerar la piel tras la exposición solar del verano.

La vitamina C, además de antioxidante, estimula la producción de colágeno y aclara las manchas cutáneas. "Llevamos usando vitamina C desde hace 40 años", apunta Ors, que calcula que los cítricos suponen en torno al 10 % de la facturación de su negocio.

Además, como explican Capilla y Álvarez, determinados aceites esenciales de naranja, limón, mandarina o pomelo presentan actividad antimicrobiana, de ahí su utilización en jabones, geles, desodorantes o productos capilares.

Proceso de extracción

Ors relata que el proceso de extracción de estos compuestos, antaño más artesanales -cáscara hervida y destilada-, recurre hoy a tecnología de CO2 supercrítico, "mucho más precisa" para aislar una de los cientos de moléculas de la naranja, cuenta el experto.

Así lo constatan Capilla y Álvarez: "Para obtener los aceites esenciales, la técnica más habitual a escala industrial es el prensado en frío de la corteza. Básicamente, se rompen las pequeñas estructuras de la piel donde se encuentra el aceite y después se separa mediante prensado y centrifugación. Otra posibilidad es utilizar vapor de agua para recuperar los compuestos aromáticos".

Las técnicas de extracción van desde el prensado en frío hasta el uso de CO2 supercrítico

Para obtener compuestos antioxidantes, como los flavonoides, relatan, "se pueden utilizar procesos con agua y etanol y, posteriormente, concentrar y purificar el extracto. También existen tecnologías más avanzadas, como el uso de CO2 supercrítico o agua subcrítica, que permiten obtener ingredientes de elevada pureza y reducir el empleo de disolventes convencionales".

A la cosmética, se suma uno de sus usos más tradicionales: aportar aromas frescos y naturales. Si la hesperidina y la vitamina C son el terreno de las cremas, la bergamota domina el de la perfumería. Ors describe su olor como "un huerto de naranjos en los primeros días de la primavera". Su aroma refrescante es el que explica su presencia en cerca de veinte colonias de la casa, con especial tirón en los meses de verano.

Cercanía frente a importación

Para Ors, trabajar con cítricos valencianos tiene además una ventaja económica: "Todo lo que puedas comprar aquí, mejor. Es más sostenible e igual de eficaz". Esa apuesta por el producto de proximidad conecta con el planteamiento de AVA: aprovechar antes la fruta valenciana que recurrir a materias primas de fuera.

La investigación de los cítricos en cosmética no para. AVA participa en proyectos que dan una segunda vida a la fruta de destrío, como el Glean Smart, que ensaya un robot autónomo que recoge del suelo los cítricos descartados para incorporarlos a una cadena de valor circular, entre ellas la cosmética.

Imagen de archivos de narnajas de Valencia. / Levante-EMV

Además, el proyecto Frutalga ha instalado en la Finca Sinyent de AVA un reactor piloto de microalgas alimentadas con zumo de naranja de fruta descartada, destinadas a cosmética natural, biofertilizantes o piensos animales. La propia finca alberga, además, una parcela con variedades citrícolas de todo el mundo, algunas con propiedades "extraordinarias" para la perfumería, explican.

Seis años entre el laboratorio y la tienda

Los plazos en investigación cosmética importan. Según las expertas de Ainia, "un nuevo ingrediente cosmético puede tardar entre dos y cinco años en pasar del laboratorio a incorporarse de forma recurrente a productos comerciales, aunque el plazo dependerá de su grado de innovación". "Un extracto vegetal relativamente convencional puede necesitar uno o dos años, mientras que un ingrediente muy innovador o biotecnológico puede requerir entre tres y seis", detallan.

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Además, el proceso no termina cuando se consigue producir el ingrediente. "Después hay que demostrar su eficacia y seguridad, comprobar su estabilidad, escalar su producción y conseguir que una marca lo pruebe y lo valide en sus propias formulaciones. Además, el desarrollo del cosmético final puede requerir otros cinco a 18 meses", concluyen.