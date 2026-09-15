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AgroBank reconoce a Anecoop con el Premio a la Innovación Agroalimentaria 2026 en Comunitat Valenciana y Murcia

La iniciativa subraya el compromiso de la entidad financiera con la modernización del sector agroalimentario, el arraigo al territorio y el apoyo a la economía real

Premio Innovación AgroBank

Premio Innovación AgroBank / Levante-EMV

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Joan Batalla

València

AgroBank, la línea especializada de CaixaBank para el sector agroalimentario, ha entregado a Anecoop el Premio a la Innovación Agroalimentaria 2026 en la Comunitat Valenciana y Región de Murcia, en reconocimiento a su apuesta por la transformación tecnológica de los procesos productivos y por un modelo que combina innovación, eficiencia y sostenibilidad, según ha informado la entidad en un comunicado.

Se trata de la primera edición de unos galardones que reconocen el esfuerzo innovador de empresas y cooperativas de todo el país y que se estructuran en un total de once premios territoriales y una gala nacional que se celebrará el próximo 1 de diciembre en el marco del GOE (Gastronomy Open Ecosystem), el centro de innovación del Basque Culinary Center en San Sebastián.

Con este reconocimiento, AgroBank pone en valor la apuesta de Anecoop por la mejora continua de sus procesos de gestión agroalimentariay reafirma que innovar en el sector agro es avanzar en competitividad, sostenibilidad y futuro para el medio rural.

Los Premios AgroBank a la Innovación Agroalimentaria nacen con el objetivo de reconocer y dar visibilidad a iniciativas innovadoras que, como la de Anecoop, transforman procesos clave de la actividad agroalimentaria. La convocatoria se dirige de forma prioritaria a empresas y cooperativas, que constituyen la base del sector en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia.

Con 61 cooperativas y empresas socias en 13 provincias españolas, Anecoop concentra más del 70% de sus asociados en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, entidades que son un referente en sus distintas zonas de producción. El premio territorial obtenido por Anecoop permite destacar el esfuerzo que realizan empresas arraigadas al territorio para incorporar soluciones diferenciales en sus procesos, con una clara orientación hacia la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad.

Premio Innovación AgroBank

Premio Innovación AgroBank / Levante-EMV

Olga García, directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, ha destacado que este premio subraya el compromiso de la entidad con el sector agroalimentario de la comunidad y reconoce el esfuerzo de empresas que apuestan por la innovación en procesos como vía para ganar competitividad y fortalecer el medio rural. “Proyectos como el de Anecoop muestran la capacidad del tejido agroalimentario de la Comunidad Valenciana y Región de Murcia para situarse en la vanguardia de la modernización del sector, con iniciativas que integran eficiencia, calidad y respeto al entorno”.

Asimismo, ha señalado que el galardón encaja con la vocación de CaixaBank de acompañar a las empresas en sus proyectos de transformación y de contribuir a la generación de oportunidades en los territorios donde está presente.

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