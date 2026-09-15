La Generalitat prevé un aumento de la producción de cítricos del 4,1% en la campaña 2026/2027

La Comunitat Valenciana producirá un 4,1% más de cítricos en la campaña 2026/2027 en comparación con la anterior. Esa es la previsión de cosecha naranjera que realiza la Conselleria de Agricultura tras la inspección realizada en las explotaciones de agrios de la autonomía y que eleva a 2.611.414 toneladas; es decir, algo más de 100.000 tn que la temporada precedente. Este aumento de cosecha también se produce en el conjunto de territorios españoles -que incluyen Andalucía, Murcia y Cataluña- y que según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación prevé un aforo inicial de producción citrícola de 5.744.841 toneladas para la campaña 2026/27, que comenzó el pasado 1 de septiembre, a partir de los datos aportados por las principales comunidades autónomas productoras.

Con todo, el crecimiento de la producción no es homogéneo en la Comunitat Valenciana, ya que en la provincia de Valencia (1.548.958 toneladas) se crecerá un 6,2 % mientras que en la de Alicante (508.378 tn.) aumentará un 4,4%. Sin embargo, en Castellón cae la producción un 1,6%, hasta 554.078 tn. como consecuencia de la debacle de las clementinas tempranas (-10,6%) y las clementinas de media temporada (-11,2%).

Pedrisco, incendios y plagas

Las previsiones de cosecha para la campaña 2026/2027 son mejores que las de la campaña pasada, pero no alcanzan los volúmenes de producción de las medias de las cinco y diez campañas previas. Las altas temperaturas en mayo y junio y los daños arrastrados de la campaña previa, así como algunos ataques de plagas unidos a la vecería en algunas variedades han provocado que no se recuperaran los niveles de años pasados. Además, los episodios de pedrisco y los incendios han incidido en la producción de aquellas zonas donde se han registrado.

También se observa que las variaciones de producción no son homogéneas entre especies ni variedades, apreciándose la búsqueda de variedades más rentables.

"En cuanto al área de cultivo, siguen produciéndose descensos en las superficies productivas siguiendo la tendencia de años anteriores. En cuanto a la campaña de comercialización, los mercados se muestran cautos y, hasta la semana 36 (primera de septiembre) no se han registrado las primeras operaciones de compraventa de volumen significativo, cuando en la campaña anterior empezaron en la semana 30", según la conselleria. A 15 de septiembre (segunda semana con precios) el mercado continúa mostrando signos de cautela, continúan las operaciones a ritmo lento, con cotizaciones que se mantienen o bajan ligeramente como en el caso de las satsumas.

Guerra en Oriente Medio

Entre las causas que pueden explicar esta atonía se encuentran la falta de frío que anima la demanda sobre todo en Europa; la incertidumbre creada por el contexto geopolítico desatado por el conflicto bélico de Irán que, además de incrementar los costes de producción y transporte de mercancías, supone una reorientación de flujos comerciales de cítricos de terceros países hacia el mercado europeo o la inquietud ante la entrada de fruta de otros países con bajo arancel o nulo. Así, desde el 16 de octubre de 2026 Sudáfrica podrá entrar naranjas sin arancel al haberse cumplido ya el desarme arancelario de 10 años firmado en 2016.

Desde el punto de vista fitosanitario, la incidencia de araña roja sigue siendo una de las preocupaciones del sector citrícola. A ello se suma el efecto de las elevadas temperaturas registradas durante el verano, que han favorecido el desarrollo y la expansión de la plaga e incrementado las necesidades de riego de las explotaciones, con el consiguiente aumento de los costes de producción.

En España, la estimación, presentada este martes durante la mesa sectorial de cítricos por la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez Castaño, supone un incremento del 1,1% respecto a la campaña 2025/26, que cerró con la producción más baja de la última década. Pese a esta recuperación, la cosecha prevista seguirá un 4,2% por debajo de la media de las cinco últimas campañas.

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En concreto, de naranjas se producirían 2,8 millones de toneladas, lo que la situaría en un 4,6% (-134.300 toneladas) menos que la pasada campaña, y un 7,4% (-224.600 toneladas) por debajo de la media. Como es habitual, este cítrico sería el de mayor producción, representando el 49% del volumen del total. El 72% de las naranjas que se producirían en España corresponden a variedades del grupo navel. España es el primer productor de cítricos de la Unión Europea y sexto del mundo.