Exonerados los consejeros no ejecutivos de grupo Bancaja en el juicio por Grand Coral

Una veintena de consejeros no ejecutivos de Banco de Valencia y Bancaja han sido exonerados este martes en el juicio por la operación del grupo Bancaja en México, el caso Grand Coral, después de que tanto la Fiscalía Anticorrupción como la abogacía del Estado hayan retirado todos los cargos.

La investigación de Grand Coral se inició a raíz de una denuncia presentada a finales de 2013 por Bankia Habitat -filial inmobiliaria de Bankia, a su vez fruto de la fusión entre Bancaja y Caja Madrid- por operaciones de aportación de capital y financiación de Bancaja entre 2005 y 2009 que ocasionaron, según Anticorrupción, un perjuicio estimado de 750 millones de euros.

En la primera sesión del juicio, que comenzó ayer, varios de los principales acusados -el ex consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, los empresarios Juan Ferri y José Baldó y el ex director general de Bancaja, Aurelio Izquierdo- reconocieron los hechos.

Conformidad

Este martes, los cuatro han ratificado su conformidad y han asegurado que la veintena de consejeros no ejecutivos inicialmente acusados no estaban al tanto de los detalles de las operaciones inmobiliarias, tras lo cual la Fiscalía y la Abogacía del Estado han retirado sus acusaciones.

Antigua sede del Banco de Valencia, ahora propiedad de Caixabank / M. A. MONTESINOS

Izquierdo, según informa Efe, ha explicado que la información de la que disponían dichos consejeros no ejecutivos "era lo que les presentaba el comité de riesgos", pero no estaban al corriente de las particularidades de las operaciones y los préstamos.

Proyectos

Entre las operaciones sospechosas se sitúan el Proyecto Zacatón y Piedras Bolas, que se saldó con una plusvalía injustificada de 138,8 millones de dólares sufragados por Bancaja y Banco de Valencia, que fueron trasferidos a sus cuentas en Andorra en una maniobra que podría ser constitutiva de blanqueo.

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El juicio, pese a todo, continúa, según fuentes próximas a los afectados consultadas por este diario, porque varios de los ex directivos del grupo Bancaja que están acusados no reconocen los hechos, a diferencia de sus jefes Parra e Izquierdo, y buscan una declaración de inocencia. Por otro lado, las mismas fuentes indican que los cuatro que han aceptado los hechos han llegado a un pacto tanto en penas como de responsabilidad civil, es decir cárcel minorada e indemnizaciones, pero el alcance del mismo es diferente en cada caso y no han trascendido los detalles.