Stadler logra un negocio récord de 1.118,7 millones pero el beneficio cae un 31 % por la dana

Stadler Rail Valencia -empresa de fabricación de locomotoras y material ferroviario con planta en Albuixech- ha alcanzado una facturación récord de 1.118 millones de euros, un 11% más que el año anterior, aunque su beneficio neto se redujo un 31% hasta los 17,5 millones de euros debido al impacto de la dana en la cadena de suministro.

La mercantil valenciana, filial de la multinacional suiza Stadler Rail AG, asegura en su informe de gestión que la riada producida en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2029 "afectó a varios almacenes de la compañía, así como a una parte significativa en su parque de subcontratistas, ubicados en la zona más castigada de la catástrofe".

Nuevos mercados

Respecto a la carga de trabajo, la factoría valenciana destaca la consolidación de su posición en los mercados donde ya tiene presencia, aunque también en otros nuevos, como en el segmento de las llamadas locomotoras 'BoBo' en Suiza, así como en las máquinas diésel de bajas emisiones en Turquía. Además, se ha expandido a nuevas áreas geográficas como Dinamarca. Y ha conseguido nuevos contratos para Nexrail (Luxemburgo).

En el ámbito doméstico, Stadler mantiene la fortaleza como material rodante a operadores públicos y privados de España, bien directamente con ellos, o a través de compañías de 'leasing' de vehículos ferroviarios. En ese sentido, tal como destaca la empresa, mantiene el liderazgo en la actividad de mantenimiento de locomotoras en España, Francia y Portugal.

Cartera de pedidos

La cartera de pedidos a 31 de diciembre de 2025 de Stadler Rail Valencia ascendía a 5.218,4 millones de euros. La plantilla de la firma de transporte ferroviario se situó en 2.919 trabajadores. De cara a 2026, la firma presidida por Íñigo Parra prevé un incremento en la cifra de negocios y en el resultado de explotación con respecto a diciembre de 2025.

Noticias relacionadas

La estrategia de I+D aboga por el desarrollo de cadenas de tracción más potentes, sostenibles y versátiles, como son las basadas en hidrógeno verde o baterías de tracción. También por la interoperabilidad y mayor capacidad de las locomotoras para el transporte ferroviario de mercancías, el desarrollo de vehículos de transporte de pasajeros inteligentes y seguros, con mayor autonomía y capacidad de transporte, así como mejoras en la dinámica, ergonomía y confort.