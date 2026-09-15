La Comunitat Valenciana acapara gran parte de las 17.000 fincas rústicas del 'plan Sánchez' para jóvenes y mujeres

El Gobierno de España intenta fomentar el relevo generacional en el campo con la puesta en mercado de 17.000 fincas rústicas -en manos de Patrimonio del Estado-, tal como anunció el pasado mes de enero el presidente Pedro Sánchez para poder vender en condiciones ventajosas estas explotaciones agrarias y ganaderas a jóvenes agricultores, mujeres y nuevos profesionales del campo. Ahora, ya se conoce la ubicación de esos terrenos, que están concentrados en pocas comunidades autónomas: la mayor parte en la Comunitat Valenciana (5.358), seguida por Castilla y León (3.320) y Aragón (1.725), entre otras autonomías.

La agricultura valenciana atraviesa momentos difíciles por el abandono de tierras de cultivos y la falta de relevo generacional ante la pérdida de rentabilidad de la agricultura, sobre todo de secano. Según la encuesta Esyrce del Ministerio de Agricultura, la autonomía ha alcanzado una cifra negra: 179.994 hectáreas de cultivo abandonadas. Durante el año 2025, el retroceso fue del 2,01%, lo que supone la pérdida neta de 3.548 hectáreas en apenas doce meses.

El 'plan Sánchez' se puso en marcha en un momento de gran tensión y protestas de los agricultores por la falta de ganancias en el sector. Con todo, organizaciones agrarias y estudios especializados han señalado la dificultad de la medida, ya que la mayoría de estas fincas públicas tienen un tamaño muy pequeño (muchas de menos de una hectárea) o falta información clara sobre su ubicación exacta y su forma de cesión.

Relevo generacional

La consultora Cocampo publica desde hoy las fichas informativas de las 17.000 fincas rústicas del Estado y presenta un informe de su servicio de estudios sobre su capacidad para contribuir al relevo generacional. El estudio se titula 'Las 17.000 fincas del Estado. Radiografía del patrimonio rústico anunciado para favorecer el relevo generacional'. La cartera pública susceptible de ser enajenada la forman 17.915 fincas rústicas cuya gestión depende de Patrimonio del Estado (Ministerio de Hacienda), aunque el trabajo firmado por Regino Coca -el fundador de Cocampo- afina más el análisis al situar en 16.485 los registros clasificados como rústicos en el portal de transparencia, de los que 15.510 pertenecen al Fisco -y, por tanto, podrían ser cedidos-, siendo los demás propiedad de las Confederaciones Hidrográficas, Carreteras, Parques Nacionales u otros organismos.

Además, Cocampo ha analizado la información pública disponible: 16.485 inmuebles clasificados como rústicos, de los que 15.510 figuran con 'Patrimonio del Estado' en el campo denominado «Uso» por la propia fuente.

Pequeñas explotaciones

Los 15.510 inmuebles identificados como Patrimonio del Estado tienen una superficie mediana de apenas 0,416 hectáreas. El 76,4% suma menos de una hectárea, solo 176 alcanzan las 10 hectáreas y únicamente 40, igualan o superan las 30. El tamaño es solo una parte del problema. "La información pública no permite determinar de forma homogénea cuántas propiedades son agrícolas, forestales, pastos o terrenos improductivos, ni cuáles disponen de regadío efectivo, derechos de agua, suelos adecuados o condiciones suficientes para su explotación". lamenta la citada consultora.

La incógnita ya fue planteada por el sector agrario al día siguiente del anuncio. Miguel Padilla, secretario general de COAG, advirtió: «Si las fincas son de secano rabioso, no hace falta que las den porque son prácticamente inservibles». Cocampo ha reconstruido a partir del BOE una base de 11.576 referencias catastrales rústicas distintas. Su perfil es muy similar al actual: entre las referencias históricas con superficie identificada, la mediana es de 0,429 hectáreas y el 73,8% no alcanza una hectárea, frente a una mediana actual de 0,416 hectáreas.

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Precios de referencia

En las 8.861 referencias con un precio de salida identificable, la mediana es de aproximadamente 780 euros y más de la mitad se sitúa por debajo de 1.000 euros como precio de salida. No se trata necesariamente del precio final de venta. Además, 3.409 referencias (29,4%) aparecen más de una vez en los anuncios analizados del BOE y más de 1.300 figuran en cuatro ocasiones o más. La repetición puede responder a distintas causas, pero muestra la dificultad recurrente para movilizar una parte de estos activos.