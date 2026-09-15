El Gobierno activa una vía rápida de un mes para las inversiones estratégicas en España

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la regulación del Comité de Inversiones Estratégicas, un nuevo órgano con el que el Gobierno pretende acelerar la llegada y ejecución de grandes proyectos industriales en España. El mecanismo permitirá que determinadas inversiones consideradas estratégicas accedan a una vía rápida de tramitación y obtengan una respuesta en el plazo de un mes.

El comité estará copresidido por la Oficina de Asuntos Económicos de Moncloa, que dirige Manuel de la Rocha, y el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y tendrá como objetivo coordinar a los distintos departamentos implicados en la puesta en marcha de grandes inversiones.

Su principal novedad será ofrecer un tratamiento prioritario a proyectos considerados especialmente relevantes para la economía española. Esto permitirá a las empresas beneficiarias adelantarse en determinados procedimientos administrativos y acelerar trámites que actualmente constituyen importantes cuellos de botella.

Uno de los más relevantes será el acceso y la conexión a la red eléctrica, un recurso cada vez más disputado por el aumento de la demanda asociado a nuevos proyectos industriales, centros de datos, instalaciones renovables y procesos de electrificación.

La herramienta está pensada para inversiones como fábricas de microchips, plantas de energía verde, proyectos industriales intensivos en electricidad o grandes centros de datos. El objetivo es reducir los tiempos administrativos y evitar que operaciones de gran tamaño queden bloqueadas durante meses o años por la sucesión de permisos y autorizaciones.

Reivindicación de los inversores extranjeros

La creación del mecanismo responde además a una de las reivindicaciones que los inversores extranjeros venían trasladando al Ejecutivo desde el inicio de la legislatura. Las empresas habían alertado de las largas esperas necesarias para completar los distintos procedimientos administrativos, una situación que podía restar competitividad a España frente a otros destinos de inversión.

El nuevo comité funcionará como una ventanilla de alto nivel desde la que se identificarán los obstáculos que puedan comprometer cada proyecto y se coordinarán las posibles soluciones entre ministerios y administraciones.

El procedimiento tendrá dos fases. En primer lugar se evaluará si el proyecto cumple los requisitos necesarios para recibir la consideración de inversión estratégica. Posteriormente se determinarán las medidas de apoyo o facilitación necesarias para que pueda salir adelante.

Estas actuaciones podrán incluir la agilización de permisos, soluciones para facilitar el acceso a infraestructuras o energía y mecanismos de financiación o ayudas públicas. La consideración estratégica permitirá además establecer prioridades en determinados procedimientos especialmente congestionados.

El Comité de Inversiones Estratégicas había sido creado formalmente en marzo dentro del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, pero hasta ahora estaba pendiente del desarrollo regulatorio necesario para empezar a funcionar.

La aprobación de este martes establece las bases de su funcionamiento, aunque todavía deberán completarse algunos elementos operativos, como la metodología concreta que determinará qué proyectos pueden recibir la consideración de estratégicos, la constitución formal del comité y la habilitación de la sede electrónica para presentar las solicitudes.

El órgano contará con representación de distintos ministerios y podrá incorporar a otros departamentos en función de la naturaleza de cada inversión. Las comunidades autónomas donde vayan a ubicarse los proyectos también participarán en el proceso.

El mecanismo servirá asimismo para reforzar el seguimiento de determinadas inversiones extranjeras y para tratar de evitar la deslocalización de proyectos ya implantados en España mediante soluciones relacionadas con financiación, ayudas o acompañamiento administrativo.

Inversiones de 110.000 millones

Uno de los sectores en los que el Gobierno espera un mayor impacto es el de la industria vinculada a la transición energética. Los inversores identifican actualmente 41 grandes proyectos de industria limpia que podrían movilizar más de 110.000 millones de euros en España.

La cartera incluye iniciativas relacionadas con el acero verde, el hidrógeno, el amoniaco, los fertilizantes de bajas emisiones, el e-metano, la captura de carbono, el reciclaje químico y los combustibles sostenibles para el transporte marítimo, además de proyectos vinculados a baterías y componentes para energías renovables.

Tres de estas inversiones ya han alcanzado la decisión final de inversión: las actuaciones vinculadas a la fábrica de Alcoa en San Ciprián (Lugo), la planta de biocombustibles de Moeve y Apical en Huelva y la ecoplanta de Repsol en El Morell (Tarragona). A ellas se suma la planta de combustibles renovables de Repsol en Cartagena (Murcia), que ya se encuentra operativa.

Para el resto, algunos de los principales obstáculos siguen siendo el acceso a la red eléctrica, la complejidad de los permisos y la incertidumbre regulatoria. Estas barreras dificultan además la obtención de financiación, ya que los inversores exigen mayor visibilidad sobre los plazos antes de comprometer definitivamente el capital.

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Con el nuevo comité, el Gobierno busca reducir estas incertidumbres y reforzar la capacidad de España para competir por grandes inversiones industriales. La clave estará ahora en determinar qué proyectos podrán acogerse al procedimiento acelerado y hasta qué punto la prioridad concedida permite reducir de forma efectiva los plazos administrativos.