El Gobierno aprueba los 402 millones para ampliar el aeropuerto de Valencia

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) para el periodo 2027-2031, el cual contempla una inversión de cerca de 13.000 millones de euros en toda la red de aeropuertos españoles gestionada por Aena, de los que 1.270 millones de euros se invertirán en los aeropuertos de la Comunitat Valenciana.

La inversión en el aeropuerto de Valencia, tal como anunció el Gobierno hace meses, será de 402 millones de euros para el periodo 2027-2031, con actuaciones como desarrollo de la terminal, creación de un nuevo control de seguridad y actuaciones en los aparcamientos y los accesos, según ha informado en un comunicado el Ejecutivo.

Terminal

La ampliación de la terminal será la actuación más visible, pero el plan incluye también pista, puertas de embarque, drenaje hidráulico, aparcamientos o una gran planta fotovoltaica. El objetivo es preparar Manises para un tráfico desestacionalizado que ya supera el millón de viajeros en meses de temporada baja. Estas actuaciones, tendrán como resultado una terminal con una superficie dos veces mayor que la actual, más espacio para área comercial, la construcción de una nueva Sala VIP o el asfaltado de la pista.

Un avión despega del aeropuerto de Manises / Germán Caballero / LEV

Por otro lado, el Gobierno invertirá 868 millones de euros en los próximos cinco años en el aeropuerto de Alicante. Entre las principales actuaciones destacan la ampliación del área terminal, actuaciones en campo de vuelo y plataforma y mejora de la seguridad en las instalaciones.

Tarifas

Asimismo, el Gobierno informó hoy que este global de inversión de 13.000 millones de euros que se va a movilizar durante los próximos cinco años no se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), sino con los ingresos del propio sistema aeroportuario español gestionado por la empresa pública Aena, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Al respecto, el ministro Óscar Puente ha explicado que el DORA III contempla prácticamente una congelación de las tarifas, con apenas un incremento de la tarifa aeroportuaria media de tres céntimos de euro por pasajero al año.

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Aena ha propuesto un incremento medio anual de la tarifa que, en el caso del aeropuerto de Valencia, será de 35 céntimos, que se quedarían en 25 céntimos en caso de aplicarse los incentivos