El Gobierno pone más límites al suelo y la vivienda por las inundaciones y abre críticas entre las promotoras

El Gobierno prepara un importante endurecimiento de las reglas para construir en las zonas expuestas a inundaciones que tendrá consecuencias directas sobre el mercado del suelo y el desarrollo de nuevas promociones inmobiliarias. El proyecto de real decreto de gestión de los riesgos de inundación, actualmente en información pública, no se limita a reforzar las condiciones técnicas que deben cumplir los edificios, sino que entra de lleno en la utilización del suelo: impide transformar determinados terrenos rurales, veta nuevos usos residenciales incluso sobre suelo ya urbanizado y prohíbe con carácter general sótanos y garajes subterráneos en amplias zonas inundables.

La reforma modifica, entre otras normas, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico y el Real Decreto de evaluación y gestión de riesgos de inundación. El Ministerio para la Transición Ecológica justifica el cambio por el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos, como la DANA que azotó Valencia, y por la ocupación que durante las últimas décadas se ha producido en áreas expuestas al agua. El propio proyecto calcula que existen cerca de 33.000 hectáreas de usos construidos dentro de zonas de flujo preferente, las consideradas de mayor riesgo, entre ellas más de 3.600 hectáreas de uso residencial. Entre 2005 y 2014, además, la superficie residencial construida en estas áreas aumentó un 8%.

El salto regulatorio más importante se produce precisamente en estas zonas de flujo preferente. Se trata de los terrenos donde se concentra el agua durante una avenida con una probabilidad anual de excedencia del 1%, equivalente al tradicional periodo estadístico de retorno de 100 años, y donde pueden producirse graves daños sobre personas y bienes. Para el suelo rural, el nuevo reglamento establece que deberá "mantener dicha situación", salvo que el desarrollo se destine a la propia protección contra inundaciones. En la práctica, el Estado impide la transformación urbanística futura de esos terrenos, independientemente de que la Administración autonómica o municipal pudiera contemplar su desarrollo.

La restricción alcanza también a la ciudad ya construida. En los terrenos que a finales de 2016 tuvieran la consideración de suelo urbanizado y se encuentren dentro de una zona de flujo preferente podrán realizarse determinadas nuevas edificaciones, ampliaciones, rehabilitaciones o cambios de uso, pero el proyecto introduce una prohibición expresa: no podrán tratarse de "nuevos usos residenciales". También quedan vetados los garajes subterráneos, los sótanos y cualquier edificación bajo rasante.

Quejas de los promotores

La medida ha encendido las alarmas entre las promotoras, especialmente en la zona de Levante, en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, que no cuestiona la necesidad de mejorar la seguridad frente a las inundaciones, pero consideran que el Gobierno está utilizando esa finalidad para introducir restricciones urbanísticas generales que exceden una mera regulación hidráulica.

Fuentes consultadas relatan que el Ministerio ha convertido un mapa técnico en una norma urbanística, al hacer que la cartografía de inundabilidad determine en la práctica qué terrenos pueden desarrollarse y qué usos pueden albergar. La crítica abre además un debate competencial: el Estado sustenta el decreto en sus competencias sobre aguas, medio ambiente, seguridad pública y registros, mientras que la ordenación territorial y urbanística corresponde fundamentalmente a las comunidades autónomas.

Uno de los aspectos que más preocupa es que las limitaciones no terminan en las zonas de flujo preferente. En el resto de los terrenos considerados inundables, definidos tomando como referencia la avenida con una probabilidad anual del 0,2%, equivalente al tradicional periodo de retorno de 500 años, tampoco se permitirán nuevas viviendas sobre suelo rural. Igualmente, quedarán prohibidos hospitales, colegios, residencias de mayores, grandes superficies comerciales y otros equipamientos considerados sensibles.

En los suelos ya urbanizados incluidos dentro de estas zonas sí será posible levantar nuevas viviendas, pero con importantes condicionantes. Los usos residenciales tendrán que situarse al menos un metro por encima de la cota que alcanzaría el agua en la avenida del 0,2% y tampoco podrán contar con garajes subterráneos, sótanos o construcciones bajo rasante.

Ambas exigencias podrían tener consecuencias que van más allá de la seguridad hidráulica. La prohibición de aparcamientos bajo rasante puede entrar en conflicto con ordenanzas municipales que obligan a las promociones a disponer de un determinado número de plazas de garaje, señalan las mismas. La elevación de las viviendas, por su parte, puede afectar a las rasantes, alturas máximas, accesibilidad o número de plantas permitido por el planeamiento, reduciendo en algunos proyectos el aprovechamiento que realmente puede materializarse.

También se cuestiona el efecto de las restricciones sobre la regeneración urbana. Aunque el proyecto no establece una prohibición general de rehabilitar inmuebles situados en zonas de flujo preferente, la imposibilidad de implantar nuevos usos residenciales puede bloquear, por ejemplo, determinadas conversiones de oficinas, establecimientos comerciales u otros edificios hacia vivienda. La prohibición de construir bajo rasante condicionará igualmente las sustituciones de edificios y nuevos proyectos en parcelas actualmente consolidadas.

Los ayuntamientos tendrán cinco años para adaptarse

Otro de los puntos más delicados de la reforma afecta directamente al planeamiento municipal. Los ayuntamientos tendrán cinco años desde la entrada en vigor del decreto para incorporar a sus instrumentos de ordenación los mapas oficiales de peligrosidad y riesgo de inundación y las correspondientes restricciones sobre los usos del suelo. Si transcurrido ese plazo no lo han hecho, el proyecto establece que las cuencas hidrográficas "informarán desfavorablemente cualquier acto de desarrollo del planeamiento".

Según las mismas fuentes, esta redacción corre el riesgo de trasladar al propietario de suelo las consecuencias de una eventual inactividad administrativa. Una promoción podría encontrarse condicionada por el hecho de que el ayuntamiento no haya actualizado a tiempo su planeamiento. La reforma introduce igualmente nuevas obligaciones en el Registro de la Propiedad. Cuando se transmita una finca, su propietario tendrá que declarar en la escritura el tipo de suelo sobre el que se encuentra y si está afectado por una zona de flujo preferente o por otra zona inundable de acuerdo con el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Esa circunstancia quedará reflejada mediante una nota marginal y, sin la declaración correspondiente, no podrá inscribirse la transmisión. La obligación se extenderá también a las declaraciones de obra nueva, las aportaciones de fincas y las parcelas resultantes de procesos de ejecución urbanística.