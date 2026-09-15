Iberdrola anuncia una inversión de 2.000 millones en redes hasta 2031 en la Comunitat Valenciana

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha anunciado este martes una inversión de 2.000 millones de euros destinado a redes hasta 2031 en la Comunitat Valenciana. Galan ha hecho estas declaraciones en la presentación de la culminación del Plan Ilu•lumina, en la subestacion de Iberdrola de Torrent.

El acto, al que ha asistido también el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha servido para presentar el resultado de las actuaciones llevadas a cabo por la compañía para recuperar y rediseñar la infraestructura tras la dana de 2024.

Con una inversión de 100 millones de euros y la participación de más de 1.000 profesionales, Iberdrola culmina así la transformación de unas infraestructuras “clave para el desarrollo futuro de la Comunitat en un contexto marcado por la electrificación de la economía”.

A esta inversión extraordinaria, además, se suman los cerca de 2.000 millones de euros que la compañía tiene previsto destinar a redes hasta 2031, en la Comunitat Valenciana.

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Un momento del acto de hoy en Torrent / Fernando Bustamante

Entre las actuaciones llevadas a cabo en el Plan il-lumina destacan la rehabilitación de una veintena de subestaciones, la recuperación de más de 108.000 contadores inteligentes, la renovación de 940 centros de transformación y la reconstrucción de unas 460 torres eléctricas.