Los Premios Cámara 2026 reconocen a Transportes Remedios Torres, ITV Ice Makers, Intertronic Internacional, Grupo GDES, SH Hoteles

Cámara Valencia ha dado a conocer hoy a los ganadores de los Premios Cámara 2026, que reconocen la contribución de las empresas al desarrollo económico y empresarial de la provincia de Valencia.

El jurado, presidido por el presidente de Cámara, José Vicente Morata, acordó por unanimidad conceder el Premio a la Excelencia Empresarial a Transportes Remedios Torres, S.L.; el Premio Impulso a la Internacionalización a ITV Ice Makers, S.L.; el Premio a la Innovación en la Empresa a Intertronic Internacional, S.L.; el Premio a la Economía Digital a Grupo GDES (Ingeniería y Marketing, S.A.); y el Premio a la Sostenibilidad Empresarial a SH Hoteles (Mare Nostrum Management, S.L.).

Los Premios Cámara tienen como finalidad reconocer la especial contribución de las empresas al interés general de la economía de Valencia y ponen el foco en ámbitos estratégicos para la competitividad del tejido productivo como la innovación, la internacionalización, la transformación digital, la sostenibilidad y la excelencia empresarial.

Junto a las cinco categorías empresariales, Cámara Valencia ha concedido la Distinción a la Trayectoria Empresarial a Rafael Milla Navarro, presidente de Grupo Raminatrans, en reconocimiento a su trayectoria al frente del grupo empresarial valenciano.

Asimismo, la institución ha acordado otorgar un reconocimiento a Octopus Energy España, S.L.U., como empresa de Reino Unido establecida en Valencia, destacando así la presencia de inversión empresarial internacional en la provincia.

La entrega de los Premios Cámara 2026 tendrá lugar el lunes 19 de octubre en el Palacio de Congresos de Valencia, en el transcurso de la Noche de la Economía Valenciana, el principal encuentro anual organizado por Cámara Valencia para reunir y reconocer al tejido empresarial valenciano.

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La edición de este año, que tiene como país invitado a Reino Unido, da continuidad a unos premios con los que Cámara Valencia pone en valor a empresas y empresarios que contribuyen a generar actividad económica, empleo, innovación y competitividad en la provincia.