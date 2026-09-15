Renfe achaca el paso por el taller de los nuevos trenes de Cercanías Madrid a "ajustes" habituales tras los primeros trayectos

Dos semanas después de haber entrado en servicio, las primeras unidades de los nuevos trenes de Cercanías de Madrid fabricados por Stadler han necesitado pasar por el taller. Renfe atribuye este movimiento a los "ajustes" habituales que se realizan después de los primeros trayectos de un modelo recién estrenado. La compañía resta importancia a las incidencias detectadas y sostiene que forman parte del proceso normal de puesta a punto antes de que se complete la incorporación progresiva de las nuevas unidades a la red madrileña.

Fuentes de la operadora consultadas por este periódico explican que los trabajos realizados afectan a la información al viajero, el sistema eléctrico, la señalización de frenado y la actualización del software. Según Renfe, no se trata de problemas "de gran entidad" y la previsión es que los convoyes puedan volver a circular con normalidad en los próximos días.

La respuesta de la compañía llega después de que 'El Mundo' publicara este martes que tres trenes de la serie 453 habían sido retirados del servicio comercial después de que una de las unidades registrara supuestamente un problema que la habría dejado "al 50% de freno". La información apuntaba también a incidencias en los sistemas de comunicación entre los coches y señalaba que otras dos unidades habían sido apartadas de manera preventiva.

Renfe no confirma ni ese número de trenes afectados ni el supuesto problema que habría reducido a la mitad la capacidad de frenado de una de las unidades. Sí reconoce, en cambio, que los nuevos convoyes han pasado por el taller para introducir diferentes modificaciones tras sus primeros días de funcionamiento.

"Con todos los trenes nuevos se hace un rodaje de funcionamiento ordinario y se ve si hay cuestiones que hay que ajustar y mejorar", explican desde la compañía. Cuando se detectan esos aspectos, añaden, los trenes entran en taller para realizar las modificaciones necesarias, siempre en coordinación con el fabricante.

Según la información facilitada por Renfe, las unidades afectadas ya han salido del taller después de incorporar esos cambios y actualmente están circulando sin viajeros para comprobar su funcionamiento. Si las pruebas confirman que las mejoras responden a lo previsto, volverán después al servicio comercial habitual.

La compañía insiste en que se trata de "un procedimiento muy normal con los trenes nuevos" y considera que precisamente las primeras unidades sirven para detectar posibles mejoras antes de que continúe la fabricación del resto de la flota. El objetivo es que Stadler pueda incorporar directamente esos cambios en los próximos convoyes que todavía están pendientes de entrega.

Los nuevos trenes comenzaron a circular en Cercanías Madrid el pasado 24 de agosto, una semana antes de ser presentados en un acto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, que los definió como "el futuro" de la red madrileña. Renfe ha encargado 79 unidades de este modelo, de las que por el momento dispone de cuatro.

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Desde la operadora defienden que esta primera fase permite comprobar si todos los sistemas responden como estaba previsto y realizar ajustes tanto técnicos como relacionados con el software o la información al viajero antes de extender el modelo al resto de la flota.