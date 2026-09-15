El tejido empresarial valenciano invierte en I+D+i la mitad que el europeo

Malas noticias para el universo innovador autóctono. Los empresarios valencianos invierten en I+D+i la mitad que sus homólogos europeos y menos también que los del conjunto de España. Esta es una de las concluciones principales de la tercera edición del 'Observatorio LAB de I+D+i, tecnología y emprendimiento de la Comunitat Valenciana', un informe de la Fundación LAB Mediterráneo en colaboración con el Ivie publicado hoy que analiza la evolución en la autonomía de 50 indicadores estructurados en torno a cuatro pilares: I+D; intangibles e innovación empresarial; tecnología y digitalización; y emprendimiento y capital humano.

Otra de las conclusiones del documento de la entidad vinculada a la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) es que las empresas de la autonomía destacan por su capacidad innovadora en productos y procesos, pero no en su esfuerzo inversor en I+D+i. En 2024, el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana destinó 1.858 millones de euros a I+D+i, equivalentes al 1,25% del PIB regional, frente al 1,38% de media española y el 2,54% de la UE.

La Comunitat Valenciana es la única autonomía española en la que la inversión empresarial en innovación supera a la destinada a I+D. En concreto, las empresas valencianas dedicaron 981 millones de euros a innovación, frente a 877 millones a actividades de I+D. En conjunto, la Comunitat concentra el 8,4% de la inversión empresarial española en I+D+i.

Tejido

“Se puede afirmar que el tejido empresarial valenciano se sitúa a la cabeza de España en actividad innovadora en productos y procesos, pero tiene un déficit en esfuerzo inversor en actividades de I+D”, afirman los investigadores y autores del estudio Javier Quesada y Juan Pérez en un comunicado de la citada fundación. De hecho, para alcanzar el nivel de esfuerzo inversor en I+D de España, las empresas valencianas tendrían que destinar 370 millones de euros adicionales durante un año a I+D, concluyen.

Héctor Dominguis, a la izquiera, preside la Fundación LAB / Francisco Calabuig / LEV

Pese a esa posición rezagada en investigación, el estudio recuerda que la inversión empresarial en I+D en la Comunitat Valenciana es creciente, ya que el esfuerzo inversor se ha duplicado en los últimos 20 años, desde el 0,3% del PIB en 2004 hasta el 0,59% en 2024. La "mayor orientación de la inversión empresarial hacia actividades innovadoras en productos y procesos se explica por el retorno económico más inmediato de estas inversiones", asegura el documento, que recomienda incrementar también los recursos destinados a actividades de I+D en el seno de las empresas, ya que son las que sustentan la generación de conocimiento y las ventajas competitivas más sólidas y duraderas.

En esta tercera edición del Observatorio LAB también se ha destacado el desafío de la incorporación de la inteligencia artificial en las empresas y la necesidad de disponer de talento especializado capaz de aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías. Aunque la digitalización ha avanzado en el tejido productivo, todavía el 30,3% de las empresas industriales de la Comunitat sigue sin alcanzar los niveles básicos de digitalización, un porcentaje que, en el caso de las manufacturas más tradicionales, se eleva al 34,7%.

IA

La inteligencia artificial (IA) ha irrumpido en este proceso de digitalización, pero solo el 16,1% de las empresas industriales valencianas la utiliza, frente al 17,5% de media en España. Además, más de la mitad de las empresas que utilizan la IA lo hace mediante la adquisición de herramientas comerciales listas para ser usadas. La ausencia de conocimientos especializados de los empleados, la preocupación sobre protección de datos y privacidad, los costes elevados respecto a la rentabilidad esperada y el desconocimiento de las consecuencias legales son las mayores dificultades que se plantean las empresas ante el uso de la IA.

Noticias relacionadas

De hecho, el 94% de las empresas industriales de la Comunitat que no emplean la IA señala la falta de conocimientos técnicos en esta tecnología, lo que deriva en desconfianza y menor aprovechamiento del potencial de las herramientas digitales. Por ello, el reporte hace hincapié en la necesidad de contar con personal cualificado capaz de implantar y aprovechar esas tecnologías.