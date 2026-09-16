Albaluz promueve 360 nuevas viviendas protegidas en València

Albaluz, promotora vinculada a la familia valenciana De Andrés, impulsa tres nuevas edificios residenciales y un total de 360 viviendas de protección pública en La Torre, en València, dentro del Plan Vive de la Generalitat Valenciana. La actuación se desarrollará sobre las parcelas R-01, R-04 y R-14 del Plan Especial La Torre, conocido como Sociópolis, y contempla 120 viviendas en cada uno de los tres edificios.

Uno de los principales elementos diferenciales de la propuesta es que los proyectos han sido concebidos incorporando medidas específicas de adaptación frente al riesgo de inundaciones, teniendo en cuenta los episodios derivados de la dana de 2024 y las nuevas condiciones urbanísticas planteadas para este ámbito. Los tres edificios se proyectan con una planta baja elevada 1,50 metros, de forma que la base contribuya a proteger el inmueble y, al mismo tiempo, se integre en el espacio urbano.

“Este proyecto nos permite contribuir a uno de los grandes retos actuales de nuestras ciudades: ampliar la oferta de vivienda asequible mediante edificios eficientes, confortables y preparados para responder a las nuevas necesidades urbanas y climáticas. Con este nuevo desarrollo, Albaluz alcanza las 954 viviendas en construcción en La Torre y Alfafar, que se irán desarrollando por fases en función de la demanda. La gran mayoría serán viviendas de protección oficial, consolidando así uno de los mayores desarrollos de VPO de València y su área metropolitana. En La Torre hemos planteado una arquitectura capaz de aprender de lo ocurrido en València, anticiparse a posibles escenarios futuros y ofrecer hogares más seguros y resilientes”, señala Sebastián Moreno, CEO de Albaluz.

La actuación forma parte del modelo de colaboración público-privada del Plan Vive. Como contraprestación por la cesión de los suelos, 90 de las viviendas, 30 en cada una de las tres parcelas, se incorporarán al parque público de la Generalitat Valenciana.

Tres edificios

Las tres promociones se plantean con una configuración arquitectónica basada en volúmenes quebrados y diferentes entrantes y salientes que permiten optimizar la orientación de las viviendas, incrementar su privacidad y reducir las zonas destinadas a circulación.

El diseño consigue que todas las viviendas dispongan de doble orientación y ventilación cruzada, evitando además orientaciones exclusivamente a oeste. Con ello se busca mejorar tanto el confort térmico como la calidad del aire interior y reducir la dependencia de sistemas activos de climatización.

Cada edificio contará con 120 viviendas de diferentes tipologías, con configuraciones de uno, dos y tres dormitorios y soluciones adaptables a distintas necesidades residenciales. Los proyectos incorporan asimismo viviendas susceptibles de adaptación para garantizar las condiciones de accesibilidad previstas por la normativa.

Protección

Las soluciones frente al riesgo de inundación varían en función de las características de cada parcela. En las parcelas R-01 y R-04 se plantea situar parte de los aparcamientos en las primeras plantas del edificio, mientras que en la R-14 se contempla un vaso estanco y un núcleo protegido mediante compuertas contra inundaciones.

También se han previsto medidas específicas en los sistemas de comunicación vertical. En cada una de las torres, uno de los ascensores se detendrá en una cota superior a la planta baja para reducir el riesgo de inutilización en caso de inundación.

Estas soluciones se integran en el propio planteamiento arquitectónico de los edificios, con el objetivo de que la prevención forme parte del diseño desde el inicio y no se limite a una actuación posterior sobre el inmueble.

Eficiencia energética

Los proyectos incorporan además diferentes estrategias destinadas a reducir el consumo energético y mejorar el comportamiento ambiental de los edificios. Entre ellas se encuentran la captación de energía fotovoltaica, la aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria, el vidrio de control solar, los sistemas de protección mediante balcones volados y celosías exteriores y soluciones para reducir el consumo energético de las zonas comunes.

Albaluz plantea asimismo soluciones de construcción industrializada, como fachadas moduladas mediante paneles prefabricados de hormigón, balcones prefabricados y escaleras modulares. Este sistema permite racionalizar el proceso constructivo, reducir tiempos de ejecución y limitar la generación de residuos.

Los proyectos incluyen además pinturas y pavimentos fotocatalíticos en zonas exteriores, concebidos para contribuir a la descomposición de determinados contaminantes atmosféricos.

Espacios comunes

La propuesta presta también especial atención a los espacios colectivos de los edificios. En las parcelas R-01 y R-04 se han proyectado plazas ajardinadas elevadas con piscina, sujetas en el caso correspondiente a la aprobación definitiva de la normativa urbanística, además de zonas comunes en cubierta.

Las cubiertas incorporarán pérgolas que integrarán las instalaciones fotovoltaicas y que, al mismo tiempo, proporcionarán sombra a los espacios comunes. En la parcela R-14, la planta de acceso se plantea como una plaza elevada vinculada al espacio público y al uso terciario del edificio, reforzando la relación entre el residencial y el barrio.

Albaluz

La actuación permitirá a Albaluz reforzar su presencia en La Torre y ampliar su actividad vinculada al desarrollo de vivienda protegida. Antes de esta operación, la compañía ya había resultado adjudicataria de diferentes proyectos del Plan Vive en Valencia y Alicante que suman alrededor de 240 viviendas, entre actuaciones previstas en La Punta, Elx y Rabasa.

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En conjunto, Albaluz cuenta actualmente con 1.445 viviendas en promoción en distintos puntos de España y prevé entregar alrededor de 500 unidades y poner en marcha otras 955 durante 2026.