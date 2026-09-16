Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: "En 2027 llegan seis cambios muy importantes en las pensiones"

El año 2027 será un año importante en el sistema público de pensiones en España. Tras más de una década de aplicación gradual, concluye el periodo transitorio de la reforma aprobada en 2013, lo que consolidará nuevas reglas de juego tanto para quienes planean retirarse como para quienes continúan en activo.

Las modificaciones no solo afectarán a la edad legal de retiro o al tiempo cotizado exigido, sino también al método de cálculo de la base reguladora y a los descuentos directos en la nómina mensual.

Edad ordinaria y años de cotización para el 100%

A partir de 2027, la edad ordinaria de jubilación queda estructurada en dos tramos fijos. Podrán jubilarse a los 65 años aquellos trabajadores que acrediten una carrera de cotización de al menos 38 años y 6 meses. Quienes no alcancen esa cifra deberán esperar hasta los 67 años.

A la par, aumenta la exigencia para acceder al 100% de la base reguladora. Si hasta 2026 se necesitaban 36 años y 6 meses de cotización, en 2027 serán necesarios 37 años completos. Quedarse por debajo supondrá una penalización porcentual.

Doble fórmula para la base reguladora

Una de las grandes novedades de 2027 es la convivencia de dos métodos de cálculo para la pensión, aplicándose de oficio el que resulte más beneficioso para el ciudadano.

Por un lado, se mantiene la fórmula tradicional basada en los últimos 25 años (300 meses de cotización). Por otro, entra en juego la nueva opción que toma en cuenta los últimos 308 meses (25 años y medio), descartando automáticamente las cuatro peores cotizaciones. Tal y como indicada Alfonso Muñoz, "las carreras laborales con un crecimiento salarial constante hasta el final, la fórmula tradicional seguirá siendo la opción más ventajosa".

Subida del MEI y cuota de solidaridad en la nómina

Los cambios de 2027 no se limitan a los futuros pensionistas; los trabajadores en activo notarán una mayor presión en sus retribuciones mensuales debido a la subida del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y a la cuota de solidaridad.

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El tipo impositivo del MEI subirá del 0,90% al 1% de la base de cotización, repartido en un 0,83% a cargo de la empresa y un 0,17% a cargo del empleado. Asimismo, los salarios que superen la base máxima de cotización afrontarán la cotización adicional de solidaridad, estructurada en tres tramos progresivos (1,38%, 1,5% y 1,75%), lo que supondrá un ajuste superior en las nóminas de aquellos que tengan sueldos más elevados.