La contención de los 'súper' impide que los alimentos disparen sus precios

Los precios de los alimentos -a diferencia de la energía y los carburantes- mantienen una tregua este verano. Y también en lo que va año. En eso tienen mucho que ver las grandes cadenas de supermercados, que han evitado que los precios de alimentos se disparen al amortiguar la subida de los costes para reducir a la mitad el encarecimiento de los productos básicos de la cesta de la compra. Así lo confirma el Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente al mes de agosto, publicado hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar del repunte en el precio en los alimentos que se ha producido en el mes de agosto, -con una tasa anual del 2,3%, lo que supone siete décimas por encima de la del mes anterior, que se vincula a factores de costes de la energía y climáticos-, la inflación alimentaria se mantiene dos puntos por debajo del IPC general. De hecho, en junio registró su tasa interanual más baja desde principios de 2025.

En el mes de agosto, la inflación general en España alcanzó el 4,3% (4,1% en la Comunitat Valenciana), impulsada fundamentalmente por los carburantes. De hecho, el transporte ha sido uno de los sectores más inflacionistas: la variación anual subió más de tres puntos, hasta el 9,5%, la más alta desde agosto de 2022.

"El esfuerzo de absorción de costes para moderar los precios al consumidor por parte de los supermercados se refleja en la máxima contención de los PVP -precios de venta al público-, a pesar del encarecimiento del combustible, la electricidad, los fletes y determinadas materias primas que repercuten en la producción, transformación y distribución de alimentos y otros artículos básicos", han señalado desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), que agrupa a cadenas de supermercados como Mercadona, Consum, Masymas, Lidl, Dia, Coviran y Gadis, entre otras. Esta organización sectorial destaca el "gran impacto" que están sufriendo los productos que tienen una importante dependencia del plástico, especialmente a través de los envases.

Por tanto, según la patronal, el mercado español de la distribución alimentaria continúa mostrando su fortaleza como "dique de contención" frente a la inflación "gracias a su alta competitividad". La marca blanca domina casi la mitad de la cesta de la cesta de la compra y frena la subida de precios, según constata el último informe de la consultora Worldpanel by Numerator.

Comida preparada y envasada en plástico en un supermercado. / Levante-EMV

Sobrecoste de energía

Según Asedas, el encarecimiento de los precios de alimentación supone para las empresas perder competitividad, cuota de mercado y márgenes. De hecho, en periodos de inflación alta -como el sufrido en el año 2022-2023-, los márgenes de las empresas registraron sus índices más bajos de los últimos años -un 1,85% en 2022-, según recoge el informe de Distribución Alimentaria de Proximidad de Asedas y Retail Data 2025. Los supermercados españoles acumulan 110 millones de sobrecoste de energía desde que comenzó la guerra de Oriente Medio, en un contexto de inflación generalizada

Alimentos que suben

La cesta de la compra se abarató una décima (-0,1 %) en agosto mientras la comparativa anual deja una inflación alimentaria del 2,3 % y de un 0,5 % en lo que va de año, según ha recogido el IPC publicado en el INE. En la categoría de alimentación, ha destacado la subida de un 2,3 % mensual en legumbres y hortalizas frescas mientras en el lado contrario figura la caída de un 3,8 % de las frutas frescas.

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En la comparativa anual, siguen liderando los huevos (+12,5 %). El INE ha destacado en un comunicado que esa subida anual del 2,3 % en agosto supone siete décimas por encima de la tasa anual que registró el IPC alimentario en julio, cuando fue del +1,6 %, y se debe principalmente al comportamiento de frutas y frutos de cáscara. En el otro lado de la balanza, desde agosto del año pasado los que más se han abaratado han sido el azúcar (-3,1 %), café, cacao e infusiones (-2,5 %) y carne de porcino (-1,4 %). Desde enero, la inflación de las patatas y sus derivados ha liderado con un 3,2 % mientras el azúcar se ha dejado casi cuatro puntos porcentuales en este índice.