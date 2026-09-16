Boluda invierte 40 millones en su terminal de Tenerife para reducir tiempos de espera

Grupo Boluda invertirá 40 millones de euros en la terminal de Tenerife para afianzar su posición internacional. La corporación empresarial presidida por el naviero Vicente Boluda Fos, a través de la división Boluda Maritime Terminals (BMT) refuerza su capacidad operativa en la terminal de El Bufadero en el puerto de Santa Cruz de Tenerife con la reciente incorporación de dos grúas STS (Ship-to-Store), tipo 'super post-panamax'.

"La llegada de buques de mayor capacidad y la concentración de miles de movimientos en ventanas operativas cada vez más exigentes obligan a las terminales a ganar rapidez, coordinación y capacidad de anticipación", aseguran fuentes de la compañía. Boluda Shipping incorporará a su terminal de Tenerife una plataforma digital que vía APP permitirá optimizar el acceso terrestre a la terminal de transportistas y operadores logísticos, minimizando tiempos de espera y sobrecargas.

Para ello, ha contado con la tecnología 'Pulse Mobile', desarrollada por la compañía 'TMEIC', especialista en el desarrollo de sistemas avanzados de automatización para industrias y puertos. "Esta tecnología actuará desde el momento en que las empresas de transporte reciban una orden para recoger o entregar una carga, dando inicio al flujo de trabajo que contempla desde la validación de la información operativa, la gestión de incidencias, el acceso a la terminal y las operaciones en tierra hasta la salida de las instalaciones", según Boluda Corporación Marítima.

Entrada de camiones

De este modo, la terminal podrá ordenar mejor sus flujos de entrada de camiones, reducir los cuellos de botella y ofrecer una operativa más previsible en los accesos a la misma. El nuevo proceso permitirá trasladar procesos operativos clave y de control de acceso a etapas previas, resolviendo hasta el 80 % de las incidencias antes de que los camiones lleguen a la puerta de acceso y facilitando un flujo más eficiente.

Terminal de Boluda en el puerto de Tenerife. / Levante-EMV

“Esta inversión es una pieza clave en nuestra evolución hacia terminales cada vez más eficientes, conectadas y orientadas al usuario. Para responder a este escenario cambiante, estamos utilizando la tecnología para redefinir la forma en que operan las terminales y qué mejor manera de hacerlo que con un socio tecnológico como TMEIC, que comparte nuestra visión de puertos conectados y que cuenta con la capacidad tecnológica necesaria para hacerlo realidad”, afirma Gonzalo Calero Gómez, CEO de BMT.

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Boluda Shipping es una de las compañías de referencia internacional en servicios de transporte marítimo y logística intermodal sostenible. A través de Boluda Lines opera 11 líneas marítimas que conectan la península ibérica con el norte de Europa, el archipiélago canario y la costa occidental africana, con una flota de 15 buques que prestan servicio en 33 puertos de 14 países. Boluda Maritime Terminals tiene instalaciones portuarias en Sevilla, Vilagarcía, Cádiz, Santander, Las Palmas, La Palma, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. Una empresa de Marruecos compró recientemente el 45 % del negocio de terminales de Boluda. Marsa Maroc desembolsó 80 millones para entrar en la gestión de servicios y logística en los enclaves estratégicos en la península y Canarias.