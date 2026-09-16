Imserso en la Comunitat Valenciana: comienza la carrera por reservar una de las plazas

Es posible que las agencias de viajes de su barrio tengan este miércoles más clientes de lo habitual. Esto se debe a que se acaba de abrir el plazo para reservar viaje del Imserso para los residentes en la Comunitat Valenciana.

La reserva de plazas se puede efectuar en la web de las empresas adjudicatarias Turismo Social y Mundicolor, así como de forma presencial en los puntos de venta o agencias de viajes colaboradoras. En total, la campaña 2026-27 del Programa de Turismo del Imserso ofrece 879.213 plazas, destinadas al turismo de costa peninsular, de costa insular y al turismo de escapada.

Las reservas, que ya comenzaron este lunes en nueve comunidades (Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Ciudad Autónoma de Melilla, Navarra y La Rioja), se abren este miércoles 16 de septiembre para los valencianos acreditados como preferentes y un día después, el jueves 17, para los no preferentes.

La condición de cada persona figura en la carta de acreditación que el Imserso ha enviado, junto con la clave necesaria para reservar por internet, teléfono o en cualquier agencia autorizada.

También se abre el plazo este miércoles para los residentes en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Ciudad Autónoma de Ceuta, Baleares, Canarias, Cantabria, Región de Murcia y País Vasco.

Cada provincia tiene asignada una cantidad de viajes disponibles a cada uno de los destinos en proporción al número de personas mayores de 65 años residentes y censadas en la misma.

En total se ofertan 879.213 plazas en toda España, repartidas entre costa peninsular (440.284), costa insular (228.142) y turismo de escapada (210.787). Cada provincia solo puede reservar dentro de su propio cupo y desde el 19 se liberan las plazas sobrantes de cualquier territorio.

No obstante, el proceso de comercialización permanece abierto durante toda la temporada, y las cancelaciones, modificaciones y renuncias generan de forma constante nuevas disponibilidades que vuelven a incorporarse al sistema de venta, por lo que es habitual que aparezcan nuevas oportunidades de reserva a lo largo de los meses en todos los destinos.

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Además, el Imserso distribuirá el 36 % de las plazas de cada lote de forma proporcional durante todos los meses de la campaña para evitar la concentración de los viajes en pocas fechas.

Oropesa del Mar, el primer destino

El primer viaje de la temporada saldrá el 1 de octubre hacia Oropesa del Mar, uno de los destinos habituales del programa en la Comunitat Valenciana.

Dependiendo de las fechas, modalidad, duración del viaje y tipo de alojamiento, los precios para la temporada 2026-27 van desde 132,91 euros por una escapada de 4 días a capitales de provincia hasta 464,72 euros por un viaje de diez días con transporte incluido a Canarias en temporada baja.

En Baleares, los precios con transporte van de 285,29 euros por un viaje de ocho días a 353,37 euros por uno de diez.

A estos precios se aplica un suplemento de temporada alta de 100 euros en viajes a zonas de costa peninsular y Baleares, así como para el turismo de escapada en octubre, mayo y junio, mientras que en Canarias, de diciembre a febrero.

Asimismo, estos precios serán incrementados en 100 euros para los segundos y sucesivos viajes que reserven las personas usuarias en cada temporada, independientemente de que sean del mismo o diferente lote.

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Además, habrá 7.447 plazas a un precio fijo de 50 euros para pensionistas con rentas más bajas, y la habitación individual suma entre 22 y 26 euros por noche.