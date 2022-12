Ser joven y lograr ahorrar en tiempos de adversidad

En caso de superar esta difícil barrera de lograr un empleo, la realidad mayoritaria para ellos es hallarse ante un trabajo de carácter temporal y con un salario que, según los últimos datos anuales del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2020, ni siquiera llega a los 1.750 euros brutos entre los menores de 35 años. El lastre no es nuevo. Desde la ‘Gran Recesión’, los más jóvenes han sido los que menos han podido recuperar sus condiciones económicas.

En ese escenario de adversidad, que el precio de una vivienda se haya disparado un 8% respecto al último año, según el Índice de Precios de Vivienda del segundo trimestre del INE, y que la inflación -acrecentada además desde el inicio de la guerra en Ucrania- haya elevado hasta cotas difícilmente asumibles acciones tan necesarias como echar gasolina al depósito del coche o llenar de alimentos la nevera, han sido tan solo los nuevos golpes que convierten en casi una utopía el intento de tener unos ahorros estables -o al menos que no mengüen- para buscar salir de casa de los padres a una edad relativamente temprana. Al final, para muchos de ellos, este ha acabado siendo un reto solo posible de superar en el largo plazo.

Sergio Llobregat

Invertir en bolsa con la mirada en el futuro

Informarse durante meses para después comenzar una inversión bursátil a largo plazo. Ese fue el camino que siguió Sergio Llobregat, un arquitecto español de 25 años que reside en Andorra desde hace casi dos. En su caso, no se mudó al país pirenaico «por la parte fiscal, sino porque me ofrecía una oportunidad de trabajo», un empleo que hoy le permite destinar «un 45%» de su salario mensual al ahorro, dedicando una parte del mismo -que ronda los 10.000 euros- a la compra de activos. «Mi principal portfolio se divide entre bonos de EEUU a un rendimiento del 4,5% anual [un valor acrecentado gracias a las subidas de tipos de la Reserva Federal]», complementado en menor medida por una parte «en variable» también fuera de España.

«Tenía el dinero parado en el banco y generaba pocos intereses», reconoce. Por eso, cuando la inflación se disparó y «vi que el dinero perdía valor», decidió hace tres meses lanzarse a invertir con unos fondos pensados «para que no los tenga que tocar en diez años». En ese futuro, con el interés que le puedan generar esos activos y el retorno de la inversión, sumado a una «hucha de ahorro más grande», Llobregat sí aventura que podría optar por comprarse un inmueble.

Jaime Masià

Dinero a largo plazo dedicado a las ‘criptos’

Hace poco más de un año, el bitcoin vivía su momento álgido, un «boom que hizo que le preguntara a un amigo que ya invertía y que me estuvo explicando por encima». Así es como Jaime Masià sintetiza su inicio en las criptomonedas, un mundo del que le gustó «un poco el sistema que tiene» y que le llevó -tras leer un libro sobre cómo funcionaba- a ir «metiendo dinero poco a poco todos los meses como método de ahorro». Hoy, señala, esa inversión llega a los 2.000 euros.

Con unos «gastos fijos que no son muy altos» en su caso al tener la casa en la que vive con su mujer ya pagada, este montante es un dinero que lo tiene dedicado a este cometido para que «pierda el mínimo valor posible». «No tengo ahora mismo intención de sacarlo. Es un ahorro a largo plazo, no de hacerme rico de la noche a la mañana», destaca. Eso sí, tras la reciente caída de la plataforma de intercambio de ‘criptos’ FTX, Masià, de 29 años, sí ha decidido hacer cambios en su estrategia, comprándose una ‘cartera fría’ [dispositivo físico sin acceso a Internet y cifrado con una contraseña personal] «donde tengo las monedas que más me importan a buen recaudo». Todo para evitar que el colapso de otra plataforma pueda poner fin a sus ahorros.

Alberto Corredera

Ahorrar para un piso en propiedad

Inviable. Esa podría ser la palabra que definiría hoy cómo es para la mayoría de jóvenes intentar adquirir una vivienda propia. Sin embargo, esas dificultades no impiden que para muchos este sea un objetivo a cumplir cuando tengan los ahorros suficientes. En esa tesitura se encuentra actualmente Alberto Corredera, quien a sus 24 años y trabajando como pirotécnico -empleo «que siempre me ha gustado» aunque estudiara para ser auxiliar de enfermería- tiene calculado como su siguiente objetivo, aunque en paralelo quiere acabar de pagar su coche. «Quiero intentar en 2024 dar ya la entrada para un piso, porque además ahora están a un precio elevado, barato no hay nada».

Por este motivo, el dinero que ha ido poco a poco ahorrando desde hace tres años con su trabajo mientras vive con sus padres -unos 300 euros mensuales «que tengo en el banco y no lo toco»- asegura que va a ir destinado a la adquisición de ese piso en propiedad ya que, remarca, «el alquilar sin una opción de compra me parece tirar el dinero porque al final no te lo vas a quedar». En su horizonte tampoco está el invertir en bolsa o en criptomonedas porque «no entiendo mucho de economía y si puedo perder dinero prefiero quedarme como estoy».

Miguel Pardo

Vuelta a estudiar en busca de mejoras

Miguel Pardo estudió Economía. Era la carrera en la que se veía a futuro. Pero cuando a principios de este año se vio trabajando como administrativo en una empresa de la construcción, a la vez que cocinaba en un bar algunas noches ganando «sin apenas poder descansar» cerca de 1.400 euros al mes en total, su visión cambió. «Podía ahorrar 900 euros todos los meses, pero viviendo en casa de mis padres, sin gastos de luz, agua, comida...». Por eso, cuando pensaba en poder independizarse junto a Celia -su pareja, que no tenía en ese momento trabajo- las cuentas «no salían, porque no te puedes independizar a una casa propia con otra persona cobrando 1.400 euros».

Ante esta difícil perspectiva y quedarse un tiempo solo como cocinero, «cogí ese dinero que yo había podido ahorrar [con la intención inicial de poder comprarse una casa] más un poco que me han dejado mis padres y lo destiné a volverme a formar». En concreto, este joven de 26 años ha optado por entrar en el curso de maquinista de trenes, un trabajo que «me permitirá mejorar salarialmente y en horarios». Y, con esa mejora, ya mira al futuro. Yo doy un año para devolver el dinero prestado» y, con él y su pareja trabajando, en «un par de años podríamos estar dando la entrada de un piso».