Lula y los zumos

La victoria de Lula en Brasil ha trastocado el panorama geopolítico y sacudido el inestable mercado mundial de los alimentos. En Bruselas se ha interpretado el triunfo del líder del Partido de los Trabajadores como una señal para reanudar el proceso de ratificación del acuerdo con Mercosur, suscrito en 2019 y paralizado desde entonces por la oposición de varios Estados miembros de gran peso. En el centro de la discusión estaba la preocupación por las agresivas políticas medioambientales impulsadas por su predecesor, Bolsonaro.

Tal era el interés del Ejecutivo comunitario por retomar aquel acuerdo que, previniendo su triunfo, comenzó a preparar un reglamento con el que superar estas reticencias. Para ello propuso incluir una cláusula de garantías para la lucha contra la deforestación y el cumplimiento de los Acuerdos de París de la ONU. En la madrugada del 6 de diciembre, el Consejo y el Parlamento Europeo acordaron un reglamento para las importaciones de países terceros. Por medio de un sistema de evaluación, se asignará a tales estados y a los países compradores de la UE un nivel de riesgo ligado a la deforestación y a la degradación de los bosques. Estas categorías asignadas a los productos foráneos determinarán el nivel de las obligaciones de control. Se aplicarán multas proporcionales al daño medioambiental y al valor de los productos en cuestión.

Pese al desarme arancelario que el acuerdo con Mercosur supone y pese al daño medioambiental que la industria intensiva del zumo de naranja brasileño provoca –pues no en vano es, con mucho, el primer productor y exportador mundial- en ese listado de riesgo no aparece este producto. Tampoco se habla de la protección como ‘producto sensible’ del zumo ‘100% exprimido’ (que no procede de concentrado) transformado en la UE, que es el más estratégico y de mayor valor añadido para la industria española.

Mientras la UE trabaja sobre cómo reducir, en sus relaciones comerciales ahora con la Brasil de Lula, el brutal daño al ecosistema generado por la política de Bolsonaro, en Europa nos preparamos para una avalancha de nuevas normativas medioambientales, las derivadas del Pacto Verde. Simultáneamente, sufrimos las consecuencias de la ocupación de Ucrania por Rusia, que han disparado todos los costes agrarios. La brecha entre la forma de producir en la UE y en el resto del mundo se está haciendo insalvable.