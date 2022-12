Cuando piensas en un viaje transformador, en una auténtica aventura que haga que tu realidad se tambalee... ¿Qué se te ocurre? Quizás pasar un tiempo meditando en un Ashram en la India. Vivir junto a una tribu en el Amazonas. Conocer alguna pequeña aldea en África, donde familias enteras viven con lo que tú te gastas en un café. Sin duda alguna todas estas aventuras tienen la capacidad de transformarte, o al menos conmigo, lo hicieron. Sin embargo, ninguna de ellas ha sido tanto como la aventura de emprender. Cuando hablamos de emprender, todos nos imaginamos las «típicas» historias. Grandes ideas «de garaje» que se volvieron multimillonarias y transformaron el mundo. Portadas de revista. Fotos saliendo a bolsa. Pocas veces se habla de los sacrificios necesarios para ello. Y no hablo solo de las incontables horas de trabajo, ni siquiera de renunciar a la maravillosa sensación de recibir una nómina el primer día de cada mes. Hablo de abandonar la «calurosa» seguridad en la que muchos de nosotros fuimos criados para subirte a lomos de la incertidumbre y aprender a cabalgarla para el resto de tus días.

Ser tu propio jefe, esto que sobre papel suena a sueño idílico, implica asumir la responsabilidad de vagar solo por un desierto en el que no existe brújula, mientras calculas como llegar al siguiente oasis sin morir deshidratado por el camino, viendo como muchos de los pasos que das solo sirven para hundirte más en las fangosas arenas movedizas donde se fragua la experiencia. Sin embargo, aprender a trazar senderos donde nadie lo ha hecho antes, te otorga el inigualable poder de saber que dentro de ti, existe una brújula que es capaz de encontrar un horizonte en cualquier desierto. Emprender es hacerte amigo del rechazo. Hace ya más de 3 años que emprendí mi viaje, con una aventura llamada Agua NEA , donde no sé si he cumplido el «típico·» sueño emprendedor, pero si puedo decir que he aprendido a bailar a ritmo de la incertidumbre. He aprendido a dibujar caminos en el desierto que me han hecho mejor persona, y puedo decir orgulloso que cada instante vivido a bordo de este barco, ha sido la experiencia más transformadora que he vivido en mi vida. Si alguna vez te has planteado emprender, abróchate el cinturón, y prepárate para la aventura más transformadora que jamás hayas podido imaginar.