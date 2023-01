Poco podía imaginar Rafael Rivas, cuando en su juventud decidió estudiar Bioquímica, que los derroteros de la vida le llevarían a convertirse en director general de una empresa de juguetes tan reconocida como es Miniland. Después de trabajar para multinacionales farmacéuticas como Colgate, Merck o Suavinex, desde 2019 se encuentra al frente de una compañía que no para de coleccionar distinciones tanto nacionales como internacionales por sus muñecos de carácter inclusivo y que, además, promocionan la diversidad. En estas fechas tan importantes para el sector, que se juega buena parte de su negocio en la campaña de Navidad y Reyes, Rivas reivindica el valor educativo de los juguetes y su utilidad para transmitir valores, algo que forma parte esencial de la filosofía de Miniland.

Sus inicios profesionales estuvieron ligados, como no podía ser de otra forma, a los conocimientos adquiridos en sus estudios, moviéndose entre productos como la pasta de dientes, los oftalmológicos o los chupetes, entre otros. Sus responsabilidades, en cualquier caso, derivaron posteriormente hacia la actividad comercial, lo que le llevó a convertirse en responsable de negocio dentro del departamento internacional de Suavinex. Fue en esta empresa, mientras impulsaba la apertura de una oficina comercial en Shanghái, cuando surgió, en 2019, la oportunidad de fichar por Miniland. «Se trata -explica- de una compañía familiar que, a raíz de la retirada de su anterior consejero delegado, Pepe Verdú, decidió apostar por una gestión profesional».

El motivo por el que pensaron en él para este cargo tiene truco, y es que la firma, con sede en el municipio alicantino de Onil, cuenta también con una sección de puericultura, que sí está ligada a la experiencia profesional previa de Rafael Rivas. En cualquier caso, no le ha resultado demasiado complicado tomar las riendas de todo el conglomerado relacionado con los juguetes porque, según afirma, «la empresa ya tenía unos mimbres muy buenos y unos valores muy asentados desde hace muchos años, con unos profesionales que estaban desarrollando un extraordinario proyecto. Mi labor no ha sido otra que poner un poco de orden en lo que ya se estaba haciendo».

¿Y cuáles son esos valores? Si hay algo que distingue a Miniland son sus artículos relacionados con la diversidad y la inclusión. Fruto de ese compromiso son los muñecos de diversas etnias, con Síndrome de Down o con implante coclear, que le han valido reconocimientos tanto por parte de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) como de la Toy Industries of Europe (TIE), que aglutina a las empresas europeas del sector. Según Rivas, «con estos muñecos, además de fomentar los valores de integración, respeto y tolerancia, damos visibilidad a algunos de los colectivos que más lo necesitan».

Y es que, para Miniland, los juguetes son una herramienta educativa de primer orden, algo que no siempre ha estado reconocido a nivel institucional. Sin ir más lejos, durante la pasada pandemia no fueron considerados como un producto esencial, al contrario de los relacionados con la alimentación, la higiene y la salud, lo que impidió que pudieran adquirirse durante el confinamiento. «Lo positivo -señala- es que la crisis sanitaria actuó a modo de concienciación. Las familias tuvieron encerrados a las niñas y niños en casa y vieron que no estaban entretenidos, por lo que repararon en la necesidad de que tuviesen juguetes a su disposición».

Rivas desembarcó en Miniland solo un año antes de que irrumpiese el coronavirus, por lo que se tuvo que enfrentar casi de inmediato a un problema que puso a prueba la capacidad de resistencia de numerosas empresas. Con todo, explica, «en nuestro caso lo tuvimos un poco más fácil, gracias a que, aparte de los juguetes, contamos con la sección de puericultura y otra de fabricación de envases y molinillos para alimentación, lo que nos permitió salir, incluso, reforzados de la pandemia».

Después han llegado el incremento de los costes energéticos y de los materiales, así como los problemas logísticos con el transporte, que no han dado margen para el respiro. «Ha sido una época muy complicada en la que los márgenes se han contraído, pero las cosas han ido mejorando en las últimas semanas y confiamos en mantener resultados», vaticina.

Con relación a los retos a los que se enfrenta el sector, Rivas sitúa en primer plano el asunto de la sostenibilidad. «Es necesario -subraya- trabajar cada vez más con bioplásticos o materiales reciclados, porque es una exigencia de la sociedad y también una necesidad medioambiental. Nosotros, desde luego, ya lo estamos haciendo, y, además, contamos con paneles solares, recirculamos el agua y reaprovechamos nuestros propios residuos, porque por ahí pasa, inevitablemente, el futuro».