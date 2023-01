Vivimos en un entorno VUCA (acrónimo en Ingles de 4 palabras: volátil, incierto, complejo y ambiguo) ya que sabemos lo que está ocurriendo en este preciso instante en cualquier lugar del planeta, pero desconocemos lo que nos deparará el mañana. Un contexto que afecta a ciudadanos, gobiernos y compañías de todo el mundo de forma no igualitaria y con distinto impacto, en función de su realidad particular y actúa. Lo que hace evidente que el mundo de hoy, no tendrá nada que ver con el mundo del mañana y que lo que hoy es una utopía quizás pronto se convierta en realidad o al menos eso nos enseñan las películas de ciencia ficción.

No entender estas realidades es uno de los principales enemigos de empresas y sectores tradicionales que construyen y levantan imperios centrados en el hoy, pero no en el mañana y eso, gracias a las startups y nuevas generaciones, está cambiando. Esta forma de pensar, no me la enseñaron en la escuela, es el resultado de vivencias y experiencias acumuladas a lo largo de mis años de vida.

Aunque emprender no siempre es sinónimo de éxito y eso lo viví en primera persona con el cierre en 2013 de la primera compañía a la que pertenecí. Pero no hay mejor aprendizaje que una derrota y eso nos llevó al éxito creando en 2015 Viaja Wäy, la mayor comunidad y agencia de viajes para millennials de España. Y de repente, llego una pandemia en 2020, un hecho e historia que cambio mi vida y que me ha llevado a explorar nuevos horizontes. El mundo se paró pero mi mente tenía que seguir funcionando y es ahí, cuando me di cuenta que el sueño que nos contaban de pequeños de: estudia, trabaja, cásate, forma una familia y cómprate una casa ya no existía hoy.

La sociedad ha cambiado y con ello los hábitos de consumo, tendencias y las necesidades de las personas. Las nuevas generaciones saben dónde viven o trabajan hoy, pero no saben qué les deparara el mañana, la movilidad de las personas, se ha convertido en una constante y las fronteras en el mundo ya no existen. Ahora nos gusta sentirnos como en casa allá dónde vamos, poder teletrabajar desde cualquier lugar del mundo, tener las máximas comodidades posibles y no sentirnos solos, conectando con personas con nuestras mismas inquietudes y necesidades vitales.

Por eso en 2021 creamos Muppy, mi última aventura, una comunidad para todas aquellas personas que quieran pasar una temporada corta, media o, por qué no, quedarse a vivir en una nueva ciudad.

Una comunidad con la que compartir las mejores experiencias y servicios para vivir nuestras ciudades. Donde poder conectar gracias a nuestra tecnología con personas como tú para disfrutar de una experiencia única y enriquecedora a través de alojamientos, servicios y contenidos.